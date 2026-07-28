Які криптовалюти стали поганим прикладом: історії провалів та втрат інвесторів

Криптовалютний ринок створив чимало можливостей для заробітку, але водночас став джерелом великих фінансових втрат.

Про це повідомляє «ПЛ».

Деякі цифрові активи обвалилися через помилки в економічній моделі, тоді як інші виявилися частиною шахрайських схем. Інвестори нерідко вкладали гроші під впливом реклами, високої дохідності та страху втратити вигідну можливість. Коли проблеми ставали очевидними, продати токени за прийнятною ціною вже було неможливо. Історії найбільших криптовалютних провалів показують, що популярність проєкту не гарантує його безпеки.

Чому провальні криптопроєкти важливо аналізувати

Провал криптовалюти майже ніколи не відбувається лише через одне невдале рішення. Зазвичай проблеми накопичуються поступово: команда приховує ризики, ліквідність зменшується, а вартість токена підтримується штучно. Додаткову небезпеку створює залежність цифрового активу від однієї компанії, засновника або торговельної платформи. Після втрати довіри інвестори одночасно намагаються вивести кошти, що прискорює падіння. Саме тому важливо перевіряти не лише графік ціни, а й реальну економіку проєкту.

TerraUSD і LUNA: крах алгоритмічного стейблкоїна

TerraUSD, або UST, позиціювали як стейблкоїн, курс якого мав залишатися близьким до одного долара. Стабільність підтримувалася не традиційними валютними резервами, а алгоритмічним механізмом, пов’язаним із токеном LUNA. У травні 2022 року UST втратив прив’язку до долара, після чого система почала стрімко випускати нові токени LUNA. Їхня пропозиція різко збільшилася, а ціна практично обнулилася. SEC згодом повідомила про багаторічне шахрайство, яке призвело до масштабних втрат інвесторів, а Terraform Labs і До Квон погодилися сплатити понад 4,5 мільярда доларів.

FTT і FTX: небезпечна залежність токена від біржі

FTT був внутрішнім токеном криптовалютної біржі FTX і використовувався для знижок, винагород та інших переваг. Значна частина його вартості залежала від репутації самої платформи та пов’язаних із нею компаній. За даними SEC, керівники Alameda Research купували великі обсяги FTT, щоб підтримувати його ринкову ціну. Після появи інформації про фінансові проблеми FTX токен різко подешевшав, а біржа не змогла виконати масові заявки на виведення коштів. Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення, а CFTC оцінювала втрати клієнтських депозитів у понад 8 мільярдів доларів.

CEL і Celsius: висока дохідність без достатнього захисту

Платформа Celsius пропонувала користувачам зберігати криптовалюту та отримувати підвищені відсотки. Її власний токен CEL відігравав важливу роль у системі винагород і просуванні сервісу. Компанія представляла платформу як безпечну альтернативу традиційному банку, хоча клієнтські активи використовувалися у ризикованих операціях. У 2022 році Celsius зупинила виведення коштів, а пізніше оголосила про банкрутство. Американські регулятори заявили, що користувачів вводили в оману обіцянками безпечного та постійного доступу до активів.

BitConnect і OneCoin: обіцянки надприбутків

BitConnect став одним із найвідоміших прикладів криптовалютної схеми, побудованої навколо агресивної партнерської програми. Інвесторам обіцяли надзвичайно високі та майже гарантовані прибутки від нібито автоматизованої торговельної системи. Після припинення роботи кредитної платформи токен BCC швидко втратив більшу частину вартості. OneCoin був ще небезпечнішим прикладом, оскільки проєкт продавався як криптовалюта, хоча фактично не мав повноцінного публічного блокчейну. За даними Міністерства юстиції США, мільйони потерпілих у світі інвестували в OneCoin понад 4 мільярди доларів.

Порівняння найбільших криптовалютних провалів

Ці історії мали різні причини, але наслідки для звичайних вкладників були схожими. Частина проєктів зруйнувалася через нестійку токеноміку, а частина спочатку будувалася на неправдивих обіцянках. У деяких випадках проблема полягала не лише в токені, а й у компанії, яка його випустила. Інвестори втрачали доступ до коштів, коли платформи зупиняли виведення активів або оголошували про банкрутство. Найнебезпечнішою ознакою часто ставала неможливість незалежно перевірити джерело заявленої дохідності.

Проєкт або токен Основна проблема Що сталося з інвесторами TerraUSD і LUNA Нестійкий алгоритм підтримки курсу Токени практично втратили вартість FTT і FTX Залежність від біржі та використання клієнтських коштів Частина активів була заморожена після банкрутства CEL і Celsius Ризиковані операції та обіцянки високих відсотків Користувачі втратили вільний доступ до депозитів BitConnect Пірамідальна модель і гарантована дохідність BCC різко обвалився після закриття платформи OneCoin Фіктивна криптовалюта та багаторівневий маркетинг Потерпілі втратили мільярди доларів

Які ознаки повинні насторожити інвестора

Навіть відомий бренд або велика кількість підписників не доводять надійність криптовалютного проєкту. Особливу увагу потрібно звертати на спосіб отримання доходу та умови зберігання активів. Якщо команда не розкриває резерви, власників гаманців або фінансову звітність, ризик суттєво зростає. Небезпечно також покладатися виключно на обіцянки засновників і рекламні матеріали. Перед купівлею токена варто перевірити такі ознаки:

гарантована або неприродно висока дохідність;

складна схема, яку неможливо зрозуміло пояснити;

залежність ціни від одного засновника чи компанії;

відсутність незалежного аудиту резервів;

агресивні партнерські програми;

тиск із вимогою інвестувати негайно;

концентрація великої частини токенів у кількох гаманцях.

Як зменшити ризик втрати грошей

Інвестору не варто вкладати в один токен усі доступні кошти, навіть коли проєкт здається перспективним. Криптовалюту, призначену для тривалого зберігання, безпечніше не залишати повністю на централізованій платформі. Доцільно перевіряти розподіл токенів, механізм емісії, джерела доходу та результати незалежних аудитів. Потрібно також враховувати, що навіть стейблкоїн може втратити прив’язку, а біржа — зупинити виведення коштів. Інформація про минулі провали допомагає розпізнати небезпечні моделі, але не замінює самостійного фінансового аналізу.

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