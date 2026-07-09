У які валюти вкладати гроші у липні: експерти пояснюють вигідні напрямки інвестицій

У липні багато українців знову замислюються, у якій валюті краще зберігати гроші, щоб не втратити купівельну спроможність заощаджень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однозначної відповіді для всіх немає, бо вибір залежить від мети: резерв на кілька місяців, накопичення на покупку, переїзд, навчання, бізнес або довгостроковий капітал. Фінансові консультанти зазвичай радять не робити ставку лише на одну валюту, адже навіть долар і євро можуть коливатися. У липні особливо важливо дивитися не тільки на курс в обміннику, а й на власні витрати, строк зберігання коштів і можливість швидко отримати доступ до грошей. Найбезпечніша стратегія для більшості людей — не вгадувати “ідеальний курс”, а розподіляти ризики між кількома інструментами.

Чому не варто тримати всі гроші в одній валюті

Головна помилка початківців — купувати всю суму в одній валюті після різкого руху курсу. Якщо долар або євро вже помітно подорожчали, частина потенційного захисту може бути втрачена через невдалу точку входу. Тому для заощаджень краще використовувати поступову купівлю: наприклад, розділити суму на кілька частин і купувати валюту протягом місяця. Такий підхід зменшує ризик купити все на піку. Крім того, частину коштів варто залишати у гривні, якщо найближчі витрати також будуть у гривні.

Долар США: базова валюта для резерву

Долар залишається найпопулярнішою валютою для українців, які хочуть мати зрозумілий фінансовий резерв. Його легко купити, продати, зберігати готівкою або використовувати для великих операцій. Для короткого та середнього строку долар може бути зручним варіантом, якщо людина хоче зменшити залежність від коливань гривні. Однак вкладати всі заощадження лише в долар не варто, бо курс може рухатися не тільки вгору, а й вниз. Долар — це не спосіб швидко заробити, а радше інструмент збереження частини капіталу.

Євро: вибір для витрат у Європі

Євро варто розглядати тим, хто планує навчання, подорожі, лікування, покупки або переїзд до країн ЄС. Ця валюта зручна для людей, чиї майбутні витрати прямо або опосередковано пов’язані з Європою. Якщо дохід у гривні, а частина планів прив’язана до євро, логічно мати окрему частку заощаджень саме в цій валюті. Водночас євро може бути волатильним через економічні новини, ставки Європейського центрального банку та ситуацію на енергетичних ринках. Тому його краще використовувати як елемент диверсифікації, а не єдину “валюту порятунку”.

Які валюти ще можна розглядати

Перед купівлею менш популярних валют важливо оцінити не лише курс, а й спред — різницю між ціною купівлі та продажу. Іноді людина купує “надійну” валюту, але потім втрачає частину грошей тільки через невигідний обмін. Також треба враховувати, наскільки просто продати цю валюту у вашому місті або банку. Для більшості українців базовими залишаються долар, євро та гривневі інструменти, а інші валюти можуть бути лише невеликою додатковою часткою. Найчастіше розглядають такі напрями:

долар США — для фінансової подушки та великих накопичень;

євро — для витрат, пов’язаних з ЄС;

швейцарський франк — як захисна валюта, але з можливими складнощами обміну;

польський злотий — для тих, хто має витрати, роботу або родину в Польщі;

гривня — для депозитів, поточних витрат і короткострокових цілей;

валютна комбінація — для зменшення ризику неправильного вибору.

Таблиця валютних напрямків у липні

Валюта Кому може підійти Переваги Ризики Долар США Для резерву та довших накопичень Ліквідність, зрозумілість, високий попит Можливі курсові коливання Євро Для витрат у ЄС або диверсифікації Зручно для європейських платежів Залежність від економіки єврозони Швейцарський франк Для невеликої захисної частки Репутація стабільної валюти Вищі спреди та не всюди зручний обмін Польський злотий Для витрат у Польщі Практичність для конкретних цілей Менша універсальність в Україні Гривня Для поточних витрат і депозитів Доступність, відсотки за вкладами Інфляційний і девальваційний ризик

Якою може бути розумна стратегія

Для консервативного підходу частину коштів можна залишити у гривні на щоденні витрати, частину тримати в доларах, а частину — в євро. Наприклад, фінансова подушка на 3–6 місяців може бути розділена між гривнею та валютою, щоб людина не була змушена продавати долари чи євро в невигідний момент. Якщо є конкретна мета в Європі, частку євро можна збільшити. Якщо головна мета — резерв без прив’язки до країни, долар часто залишається базовим варіантом. Для тих, хто не хоче ризикувати, краще не гнатися за екзотичними валютами, а обирати зрозумілі інструменти з низькими витратами на обмін.

Що важливо пам’ятати перед купівлею валюти

Валюта не гарантує прибутку, а лише може допомогти зменшити ризики знецінення заощаджень. Перед обміном варто порівняти курс у кількох банках, перевірити комісію, оцінити спред і не купувати всю суму під впливом паніки. Також не варто вкладати останні гроші у валюту, якщо найближчими тижнями потрібні кошти на оренду, лікування, продукти або кредити. Для великих сум бажано поєднувати валюту з іншими інструментами: депозитами, військовими облігаціями, резервом у гривні та безпечним зберіганням готівки. Цей матеріал має інформаційний характер і не є індивідуальною фінансовою рекомендацією.

Більше того, є місячний календар стрижок на липень, який теж може бути корисним навіть у фінансових справах.