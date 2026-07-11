В Україні з’явиться банкнота 2000 гривень: який вигляд матиме купюра і навіщо її вводять (фото)

Національний банк України оголосив про розширення банкнотного ряду: з 4 вересня 2026 року в готівковому обігу з’явиться нова купюра номіналом 2000 гривень. На лицьовому боці банкноти буде зображений український поет, дисидент і правозахисник Василь Стус. Про це повідомляє «ПЛ».

Новий номінал стане найбільшим в українській гривні. У НБУ пояснюють, що таке рішення пов’язане не лише із символікою, а й із практичною необхідністю: за останні роки зросли ціни, зарплати, обсяг готівки в обігу та частка купюр по 1000 гривень.

Нова банкнота 2000 гривень — це не просто великий номінал, а спроба поєднати економічну логіку із сильним історичним символом.

Чому на купюрі буде Василь Стус

Вибір Василя Стуса для нової банкноти має глибокий сенс. Стус був поетом-шістдесятником, перекладачем, публіцистом, літературним критиком, правозахисником, політичним в’язнем СРСР і одним із символів українського спротиву. Він посмертно отримав Державну премію імені Тараса Шевченка та звання Героя України.

Дата введення купюри також обрана не випадково. 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив у Києві проти репресій української інтелігенції. А рівно через 20 років, 4 вересня 1985 року, Стус загинув в ув’язненні в таборі особливого режиму.

Банкнота зі Стусом має нагадувати не лише про гроші, а й про ціну свободи, гідності та права бути українцем.

Який вигляд матиме банкнота 2000 гривень

Нова купюра буде виконана в синьому кольорі. Її розмір становитиме 75 × 166 мм, тому вона помітно відрізнятиметься від банкнот інших номіналів. Це має допомогти людям швидше впізнавати нову купюру в обігу.

Характеристика Що відомо Номінал 2000 гривень Дата введення 4 вересня 2026 року Основний колір синій Розмір 75 × 166 мм Лицьовий бік портрет Василя Стуса Зворотний бік будівля філологічного факультету Донецького національного університету Захист понад 20 захисних елементів

На зворотному боці банкноти буде зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався Василь Стус. Також в оформленні використані мотиви, пов’язані з українським спротивом і культурою шістдесятників.

Які символи з’являться на купюрі

Нова банкнота буде не просто платіжним засобом, а візуальною розповіддю про покоління українських дисидентів. На ній з’являться елементи, натхненні мозаїками Алли Горської, зокрема образ сокола-боривітра. Цей символ обраний як метафора людей, які могли триматися проти сильного історичного вітру.

Також на купюрі буде рядок із вірша Стуса: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве». Його напишуть шрифтом, створеним за мотивами графіки Георгія Нарбута — автора українського державного стилю часів Української Народної Республіки.

Фактично купюру можна розглядати як невеликий історичний документ, у якому зібрані поезія, пам’ять, спротив і державна символіка.

Чому НБУ вирішив ввести 2000 гривень

У Нацбанку пояснюють: банкнотний ряд не може залишатися незмінним, коли змінюється економіка. За словами голови НБУ Андрія Пишного, з моменту введення купюри 1000 гривень у 2019 році середня зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін — приблизно вдвічі.

Крім того, обсяг готівки в обігу збільшився більш ніж удвічі: з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. Частка банкнот номіналом 1000 гривень за сумою вже перевищила 55%, що, за оцінкою НБУ, вказує на потребу в більшому номіналі.

Причина Що це означає Зростання цін великі розрахунки потребують більшої кількості готівки Зростання зарплат для видачі великих сум потрібно більше банкнот Збільшення готівки в обігу банківській системі потрібна зручніша структура грошей Висока частка купюр 1000 грн з’явився запит на номінал вище Воєнний час готівка важлива там, де є проблеми зі зв’язком і безготівковою оплатою

Які переваги дасть нова банкнота

НБУ очікує, що введення купюри 2000 гривень зробить готівковий обіг зручнішим і дешевшим в обслуговуванні. Менша кількість банкнот для тієї самої суми означає менші витрати на виготовлення, перевезення, інкасацію, обробку та зберігання грошей.

Для банків це може знизити навантаження на каси, для бізнесу — спростити великі розрахунки, а для населення — зробити зберігання готівки зручнішим. Особливо це важливо в умовах війни, коли доступ до готівки залишається критичним для прифронтових громад і територій із нестабільним зв’язком.

Безготівкові платежі залишаються основними для багатьох українців, але готівкові гроші під час війни зберігають роль фінансової підстраховки.

Як захистять нову купюру від підробок

Банкнота 2000 гривень отримає понад 20 захисних елементів. Серед них — оновлена «віконна» захисна стрічка в синьо-жовтій гамі та оптично змінний елемент SPARK із кінетичним ефектом. При зміні кута нахилу будуть помітні переходи кольорів і рух зображення.

У НБУ також повідомили, що це буде перша у світі банкнота, де для посилення захисту використають унікальну захисну стрічку Anima Colour. На ній при нахилі банкноти Тризуб змінюватиметься на знак гривні.

До того ж з’явився тизер фільму «Поїзд “Червона рута”».