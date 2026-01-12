Прогноз магнітних бур на 13 січня: якою буде активність Сонця

За даними офіційних космічних моніторингових служб, 13 січня 2026 року на Землі очікується підвищена геомагнітна активність, пов’язана з процесами на Сонці.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Enguide.

Фахівці прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1, яка формується внаслідок впливу швидкісного сонячного вітру з корональних отворів. Такі явища вважаються типовими для періодів середньої сонячної активності та не належать до категорії небезпечних.

Офіційні прогнози вказують, що магнітні коливання можуть бути помітними протягом доби з піковими значеннями у другій половині дня.

Подібні бурі зазвичай не спричиняють масштабних збоїв у роботі електронних систем, однак у деяких випадках можливі незначні перешкоди у радіозв’язку, навігації та роботі високочастотних каналів передачі даних. Для енергетичної інфраструктури серйозних ризиків не зафіксовано.

Медичні служби традиційно звертають увагу на те, що у дні геомагнітної нестабільності люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати коливання самопочуття.

Водночас наукових підтверджень масового впливу слабких бур на здоров’я немає. Загалом 13 січня 2026 року оцінюється як день із помірним рівнем космічної активності, що не потребує спеціальних заходів безпеки, але перебуває під постійним контролем спеціалізованих служб.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 10-11 січня.