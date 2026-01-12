Общество

Прогноз магнітних бур на 13 січня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 7 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

За даними офіційних космічних моніторингових служб, 13 січня 2026 року на Землі очікується підвищена геомагнітна активність, пов’язана з процесами на Сонці.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Enguide.

Фахівці прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1, яка формується внаслідок впливу швидкісного сонячного вітру з корональних отворів. Такі явища вважаються типовими для періодів середньої сонячної активності та не належать до категорії небезпечних.

Офіційні прогнози вказують, що магнітні коливання можуть бути помітними протягом доби з піковими значеннями у другій половині дня.

Подібні бурі зазвичай не спричиняють масштабних збоїв у роботі електронних систем, однак у деяких випадках можливі незначні перешкоди у радіозв’язку, навігації та роботі високочастотних каналів передачі даних. Для енергетичної інфраструктури серйозних ризиків не зафіксовано.

Медичні служби традиційно звертають увагу на те, що у дні геомагнітної нестабільності люди з хронічними серцево-судинними захворюваннями можуть відчувати коливання самопочуття.

Водночас наукових підтверджень масового впливу слабких бур на здоров’я немає. Загалом 13 січня 2026 року оцінюється як день із помірним рівнем космічної активності, що не потребує спеціальних заходів безпеки, але перебуває під постійним контролем спеціалізованих служб.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 10-11 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 7 години ago
0 0

Материалы по теме

Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

1 тиждень ago
Світло

Графік відключення світла на Миколаївщині на 1 січня: скільки буде електроенергії

2 тижні ago

Прогноз магнітних бур на 1 січня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago
День ангела

Привітання з Днем ангела Віри 31 грудня: вірші та проза

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button