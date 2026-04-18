Українська Прем’єр-ліга оприлюднила офіційний календар матчів 26 туру чемпіонату України з футболу, визначивши точні дати та час початку поєдинків. Головною подією туру традиційно стане принципове протистояння між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на УПЛ.

Коли відбудуться матчі туру

26-й тур триватиме чотири дні — з п’ятниці, 1 травня, до понеділка, 4 травня. Протягом цього періоду заплановано вісім матчів, які можуть суттєво вплинути на турнірну таблицю.

Один із найочікуваніших поєдинків — зустріч «Динамо» та «Шахтаря» — відбудеться в неділю, 3 травня, о 18:00. Цей матч традиційно називають «класичним» українського футболу.

Історія протистояння цього сезону

У нинішньому сезоні суперники вже двічі зустрічалися. У матчі чемпіонату, який відбувся в листопаді, перемогу здобув «Шахтар» із рахунком 3:1. Та гра проходила у Львові.

Втім, у Кубку України «Динамо» змогло взяти реванш — у поєдинку 1/8 фіналу кияни перемогли з рахунком 2:1 після напруженої боротьби.

Ситуація в турнірній таблиці

Після 23 турів чемпіонату боротьба за лідерство загострилася. На першій сходинці наразі перебуває черкаський «ЛНЗ», який має 51 очко — стільки ж і у «Шахтаря», однак команда з Черкас випереджає суперника за результатами особистих зустрічей.

«Динамо» займає четверту позицію, відстаючи від «гірників» на сім очок. Напередодні кияни здобули важливу перемогу над «Зорею» з рахунком 3:1, продемонструвавши характер і волю до перемоги.

Чого очікувати від центрального матчу

Поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем» може стати ключовим у боротьбі за чемпіонство. Обидві команди мають принципову історію протистоянь, а також високі турнірні амбіції.

Вболівальників очікує напружена гра, адже на кону — не лише очки, а й престиж.

