Поливний понеділок, 13 квітня: що означає це свято і як його відзначають
Одразу після Великодня українці відзначають Поливаний понеділок — день веселощів, водяних ігор і давніх народних традицій. Про це повідомляє «ПЛ».
Саме цього дня хлопці бігають вулицями з відрами, пляшками, а іноді й каструлями з водою, шукаючи, кого облити. Біля фонтанів, річок і озер справжні водяні баталії починаються ще зранку. У 2026 році Великдень припадає на 12 квітня, тож Поливаний понеділок святкують 13 квітня.
Здавна вважалося, що вода цього дня має особливу силу: вона очищає, лікує та приносить щастя. Тому обливання було не лише розвагою, а й своєрідним обрядом очищення від усього негативного. Подібні традиції існують і в Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині.
📜 Історія свята та давні звичаї
У слов’янські часи кожен день після Великодня мав власну назву та значення: відзначали і Поливаний понеділок, і Купалища, і Хороводницю. Кожен із них мав свою символіку та дарував святковий настрій.
Історія Поливаного понеділка бере початок ще з часів Київської Русі. Тоді святкування тривало кілька днів, а водою обливали не лише людей, а й речі — для очищення. З приходом християнства традиція змінилася, але не зникла: обливання стало символом симпатії, особливо коли хлопець обливав дівчину.
💛 Символіка води та обрядів
Вода у цей день мала глибоке значення. Вважалося, що вона:
- очищає тіло і душу
- приносить щастя та здоров’я
- сприяє гарному врожаю
- «закликає» дощ
Саме тому обливали не лише людей. Воду використовували для худоби, птиці, коней і навіть вуликів, щоб рік був вдалим. Хворих обливали «цілющою» водою, а тих, кого вважали навроченими — для захисту.
👫 Традиції та народні звичаї
Про Поливаний понеділок писав навіть француз Гійом Левассер де Боплан. За його словами, на Київщині у понеділок чоловіки обливали жінок, а у вівторок — навпаки.
Раніше хлопці зранку приходили до домівок дівчат із відрами води. У відповідь дівчата дарували писанки — як знак вдячності й можливої симпатії.
У різних регіонах існували свої особливості:
- у Сколівському районі дівчата могли «відкупитися» писанкою
- на Гуцульщині хлопці шукали заховані яйця, після чого їх обливали водою
🏠 Гостювання та святкові традиції
Ще одна важлива традиція — ходити в гості. Люди відвідують родичів, кумів і друзів, пригощають пасками та крашанками.
Діти особливо радіють цьому дню, адже приносять гостинці та отримують подарунки. Такі зустрічі створюють атмосферу єдності та родинного тепла.
⚠️ Правила святкування
Існують негласні правила Поливаного понеділка:
- не сумувати і не сваритися
- не сидіти вдома
- брати участь у святкуванні
- не залишатися сухим
Вважалося, що якщо людина не буде облитою водою — рік для неї буде не надто вдалим. Домашні справи намагаються відкласти, а алкоголь традиційно не вітається.
🌍 Як святкують у різних регіонах
У різних куточках України традиції мають свої особливості:
- Львів — у Шевченківському гаю проводять масштабні гуляння з гаївками, піснями та танцями
- Ужгород — святкування триває кілька днів, обливання відбувається по черзі
- Полісся — хрещені відвідують хрещеників із подарунками
У деяких регіонах діти несуть паски до своїх хрещених батьків.
🎉 Значення свята сьогодні
Поливаний понеділок — це не просто народна забава, а жива традиція, яка об’єднує покоління українців. Він дарує радість, спілкування, сміх і відчуття справжнього свята.
Це день, коли можна забути про турботи, провести час із близькими та відчути силу давніх звичаїв, що збереглися до наших днів.