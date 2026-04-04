«Аватар 4» і «Аватар 5»: коли чекати продовження

Кіновсесвіт «Аватара» не зупиняється — франшиза продовжиться щонайменше до п’ятої частини. Про це повідомляє «ПЛ».

Продюсерка Рей Санчіні Попри повідомила, що попри чутки про можливе завершення проєкту, продюсери запевняють: створення наступних фільмів активно триває.

Коли очікувати нові частини

За попередніми планами, прем’єра «Аватара 4» запланована на 2029 рік, а п’ята частина має вийти у 2031 році. Водночас у студії зазначають, що ці дати поки залишаються орієнтовними та можуть змінюватися залежно від темпів виробництва.

Причини затримки виробництва

Робота над продовженням тимчасово сповільнилася через оновлення технологій зйомки. Як пояснила продюсерка, попередня система Lightstorm була складною та вимагала тривалого навчання нових спеціалістів.

Наразі команда переходить на більш універсальні інструменти, що дозволять пришвидшити процес і зробити його більш гнучким.

Що відбувається зараз

Сьогодні творці зосереджені на плануванні наступних етапів: формують бюджет, складають графіки зйомок та оптимізують виробничі процеси. У студії наголошують, що робота над фільмами не припиняється.

Крім того, сценарії для майбутніх частин уже підготовлені, а сам проєкт, за словами продюсерів, рухається вперед максимально активно.

