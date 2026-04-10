Общество
Відключення електроенергії в Запорізькій області 10 квітня: повний графік
У п’ятницю, 10 квітня, у Запорізькій області діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії (ГПО). Обмеження запроваджуються для стабілізації роботи енергосистеми та застосовуватимуться почергово в різних районах регіону. Про це повідомляє «ПЛ».
Мешканцям області варто заздалегідь ознайомитися з розкладом, щоб враховувати можливі перебої з електропостачанням протягом доби.
Графік відключень за чергами:
- 1.1: 05:30–08:00, 21:00–24:00
- 1.2: 12:00–17:00
- 2.1: 07:30–11:30
- 2.2: 00:00–03:30, 16:30–20:30
- 3.1: 03:00–08:00
- 3.2: 03:00–08:00
- 4.1: 07:30–11:30, 16:30–20:30
- 4.2: 07:30–12:30
- 5.1: 05:30–08:00
- 5.2: 12:00–17:00
- 6.1: 00:00–03:30, 17:30–21:30
- 6.2: 07:30–12:30
Додатково протягом доби, з 00:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в обсязі до 5 черг.
Енергетики закликають жителів регіону економно використовувати електроенергію та стежити за оперативними оновленнями, оскільки графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.