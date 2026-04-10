У п’ятницю, 10 квітня, у Запорізькій області діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії (ГПО). Обмеження запроваджуються для стабілізації роботи енергосистеми та застосовуватимуться почергово в різних районах регіону. Про це повідомляє «ПЛ».

Мешканцям області варто заздалегідь ознайомитися з розкладом, щоб враховувати можливі перебої з електропостачанням протягом доби.

Графік відключень за чергами:

1.1: 05:30–08:00, 21:00–24:00

1.2: 12:00–17:00

2.1: 07:30–11:30

2.2: 00:00–03:30, 16:30–20:30

3.1: 03:00–08:00

3.2: 03:00–08:00

4.1: 07:30–11:30, 16:30–20:30

4.2: 07:30–12:30

5.1: 05:30–08:00

5.2: 12:00–17:00

6.1: 00:00–03:30, 17:30–21:30

6.2: 07:30–12:30

Додатково протягом доби, з 00:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в обсязі до 5 черг.

Енергетики закликають жителів регіону економно використовувати електроенергію та стежити за оперативними оновленнями, оскільки графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

