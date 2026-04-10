Общество

Наукові лайфхаки продуктивності: як працювати менше, але ефективніше

Карина Шевченко
0 0

Питання продуктивності сьогодні активно досліджується не лише бізнес-аналітиками, а й нейропсихологами.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наукові дані свідчать, що ефективність праці залежить не від кількості витрачених годин, а від правильного чергування навантаження та відпочинку.

Експерименти показали, що мозок працює циклічно, проходячи періоди максимальної концентрації тривалістю приблизно 60–90 хвилин. Після цього продуктивність природно знижується.

Саме тому короткі перерви дозволяють відновити увагу значно швидше, ніж тривала безперервна робота.

Дослідники також встановили, що багатозадачність фактично знижує ефективність. Перемикання між завданнями змушує мозок витрачати додаткову енергію на адаптацію, що уповільнює виконання роботи. Натомість концентрація на одному завданні дозволяє швидше досягати результату.

Окрему увагу науковці приділяють впливу цифрового середовища. Постійні сповіщення активують систему винагороди мозку, створюючи залежність від швидкої інформації та знижуючи здатність до глибокого мислення. Саме тому фахівці рекомендують обмежувати інформаційні подразники під час роботи.

Таким чином, сучасні лайфхаки продуктивності базуються не на мотиваційних порадах, а на науковому розумінні роботи нервової системи, що дозволяє оптимізувати робочий процес без перевтоми.

теги
0 0

Материалы по теме

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button