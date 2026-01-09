Прогноз магнітних бур на вихідні, 10-11 січня: якою буде активність Сонця

Прогноз геомагнітної активності на вихідні 10–11 січня 2026 року формується на основі даних міжнародних центрів спостереження за Сонцем і навколоземним космічним простором, зокрема служб, що спеціалізуються на аналізі сонячних спалахів та стану магнітосфери Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з актуальними розрахунками, у зазначений період не прогнозується потужних корональних викидів маси або спалахів високого класу, які могли б призвести до значних геомагнітних бур. Очікувані коливання магнітного поля оцінюються як слабкі або помірні, що відповідає звичайному робочому режиму для більшості технологічних систем.

Така ситуація не несе загрози для стабільності енергетичної інфраструктури, роботи супутникових каналів зв’язку та глобальних навігаційних систем. Водночас у профільних наукових звітах наголошується, що навіть помірна сонячна активність може бути відчутною для метеочутливих людей, особливо на тлі сезонних змін атмосферного тиску та температури повітря.

Фахівці рекомендують орієнтуватися на офіційні оновлення космічних прогнозів, оскільки сонячна активність має динамічний характер і може коригуватися в короткостроковій перспективі. Загалом вихідні 10–11 січня оцінюються як відносно спокійні з точки зору космічної погоди, без передумов для надзвичайних сценаріїв.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 8 січня.