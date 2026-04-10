Чому люди пам’ятають емоції краще за факти: пояснення сучасної психології

Психологи та нейробіологи встановили, що людська пам’ять працює вибірково, віддаючи перевагу емоційно насиченим подіям.

Це пояснює, чому люди можуть детально пам’ятати певний день із дитинства, але забувати інформацію, вивчену напередодні.

Наукові дослідження показують, що емоції активують мигдалеподібне тіло мозку, яке взаємодіє з гіпокампом — центром формування спогадів. У результаті інформація, пов’язана з сильними переживаннями, закріплюється значно міцніше.

Еволюційно така особливість допомагала виживанню, адже мозок запам’ятовував небезпечні або важливі ситуації для майбутнього уникнення ризиків. Сьогодні цей механізм пояснює ефективність емоційної реклами, сторітелінгу та навчання через практичний досвід.

Вчені зазначають, що емоційна пам’ять може бути як корисною, так і проблемною, оскільки негативні переживання також закарбовуються сильніше. Саме тому сучасна психотерапія використовує методики переосмислення досвіду, які допомагають змінити емоційне сприйняття подій.

Розуміння принципів роботи пам’яті активно застосовується у сфері освіти, маркетингу та комунікацій, де важливо не лише передати інформацію, а й викликати емоційний відгук.

