Де освятити паски в Одесі на Великдень 2026: список храмів і розклад

У 2026 році Великдень в Одесі традиційно збере тисячі вірян у міських храмах. Одним із головних обрядів залишається освячення пасок — до нього долучаються як уночі напередодні свята, так і вранці після богослужінь. Про це повідомляє «ПЛ».

У цьому матеріалі розповідаємо, де саме можна освятити паски та що важливо врахувати в умовах воєнного часу.

🕊 Де в Одесі освятити паски на Великдень 2026: православні храми

У православних церквах міста служби проходять уночі та вранці, а освячення кошиків відбувається кілька разів поспіль, щоб уникнути скупчення людей.

Найпопулярніші храми:

Спасо-Преображенський кафедральний собор, Соборна площа, 3

Свято-Успенський кафедральний собор, вул. Преображенська, 70

Собор Різдва Христового, вул. Пастера, 5

Храм Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Бахмутська, 67

Храм преподобного Серафима Саровського, вул. Світанка, 61

Храм Святого Георгія Побідоносця, вул. Віталія Нестеренка, 36/1

У центральних соборах завжди найбільше людей, тому освячення тут проводять у кілька етапів.

✝️ Де освятити паски греко-католикам

Віряни Українська греко-католицька церква в Одесі також святкують Великдень 12 квітня. Богослужіння тут проходять у більш спокійній і камерній атмосфері.

Основний храм:

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (УГКЦ), вул. Гімназична, 22/24

Після служби освячення пасок відбувається одразу, без великих черг.

⏰ Коли освячують паски в Одесі

У більшості храмів діє стандартний графік:

уночі — після завершення святкової літургії

вранці — у неділю, приблизно з 05:00–06:00 і до обіду

У великих соборах освячення може повторюватися кожні 20–40 хвилин.

⚠️ Що важливо врахувати у 2026 році

Святкування Великодня відбувається в умовах воєнного стану, тому діють додаткові обмеження:

зберігається комендантська година

розклад служб може змінюватися

частина храмів адаптує формат богослужінь

У деяких церквах:

вечірня служба завершується до комендантської години

ранкова — починається після її завершення

нічні літургії можливі, але з певними обмеженнями

Вірянам радять заздалегідь уточнювати розклад і стежити за сигналами повітряної тривоги.

