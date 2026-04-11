Де освятити паски в Одесі на Великдень 2026: список храмів і розклад
У 2026 році Великдень в Одесі традиційно збере тисячі вірян у міських храмах. Одним із головних обрядів залишається освячення пасок — до нього долучаються як уночі напередодні свята, так і вранці після богослужінь. Про це повідомляє «ПЛ».
У цьому матеріалі розповідаємо, де саме можна освятити паски та що важливо врахувати в умовах воєнного часу.
🕊 Де в Одесі освятити паски на Великдень 2026: православні храми
У православних церквах міста служби проходять уночі та вранці, а освячення кошиків відбувається кілька разів поспіль, щоб уникнути скупчення людей.
Найпопулярніші храми:
- Спасо-Преображенський кафедральний собор, Соборна площа, 3
- Свято-Успенський кафедральний собор, вул. Преображенська, 70
- Собор Різдва Христового, вул. Пастера, 5
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Бахмутська, 67
- Храм преподобного Серафима Саровського, вул. Світанка, 61
- Храм Святого Георгія Побідоносця, вул. Віталія Нестеренка, 36/1
У центральних соборах завжди найбільше людей, тому освячення тут проводять у кілька етапів.
✝️ Де освятити паски греко-католикам
Віряни Українська греко-католицька церква в Одесі також святкують Великдень 12 квітня. Богослужіння тут проходять у більш спокійній і камерній атмосфері.
Основний храм:
- Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (УГКЦ), вул. Гімназична, 22/24
Після служби освячення пасок відбувається одразу, без великих черг.
⏰ Коли освячують паски в Одесі
У більшості храмів діє стандартний графік:
- уночі — після завершення святкової літургії
- вранці — у неділю, приблизно з 05:00–06:00 і до обіду
У великих соборах освячення може повторюватися кожні 20–40 хвилин.
⚠️ Що важливо врахувати у 2026 році
Святкування Великодня відбувається в умовах воєнного стану, тому діють додаткові обмеження:
- зберігається комендантська година
- розклад служб може змінюватися
- частина храмів адаптує формат богослужінь
У деяких церквах:
- вечірня служба завершується до комендантської години
- ранкова — починається після її завершення
- нічні літургії можливі, але з певними обмеженнями
Вірянам радять заздалегідь уточнювати розклад і стежити за сигналами повітряної тривоги.