Графік відключень світла в Дніпропетровській області на 3 квітня: кого торкнуться обмеження

У Дніпропетровській області 3 квітня можуть діяти планові або стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомляє «ПЛ».

Обмеження запроваджуються з метою балансування енергосистеми та запобігання перевантаженням у мережі.

Енергетики радять заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв: зарядити гаджети, зробити запас води та за можливості спланувати день із урахуванням графіка відключень.

