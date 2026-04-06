Прогноз магнітних бур на тиждень, 6-12 квітня: дні без серйозної небезпеки

Протягом тижня з 6 по 12 квітня геомагнітна ситуація на Землі залишатиметься переважно спокійною, що підтверджується відкритими даними міжнародних центрів космічної погоди, які відстежують сонячну активність та параметри магнітного поля планети.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми розрахунками, значних геомагнітних штормів у цей період не очікується, а коливання залишатимуться в межах слабких або помірних значень.

Науковці пояснюють, що магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі після спалахів на Сонці або корональних викидів маси. Інтенсивність явища вимірюється за спеціальною шкалою геомагнітної активності, і саме її показники визначають потенційний вплив на технічні системи та самопочуття людей.

Фахівці космічних агентств зазначають, що слабкі геомагнітні коливання зазвичай не становлять загрози для більшості населення. Найбільше їх можуть відчувати люди з підвищеною метеочутливістю, однак медична спільнота наголошує: наукові докази прямого впливу магнітних бур на здоров’я залишаються обмеженими.

Попри це, рекомендації щодо достатнього сну, стабільного водного балансу та помірного фізичного навантаження залишаються універсальними під час будь-яких змін навколишнього середовища.

Стабільна геомагнітна обстановка також є позитивним фактором для роботи супутникових систем зв’язку, навігації та енергетичної інфраструктури, оскільки сильні бурі іноді можуть викликати технічні збої. Поточні прогнози свідчать про низьку ймовірність подібних ризиків у зазначений період.

