Прогноз магнітних бур на 8 січня: як це вплине на здоров’я

Магнітні бурі
Магнітні бурі

За інформацією міжнародних центрів моніторингу космічної погоди, зокрема структур, що співпрацюють з NOAA та європейськими науковими агентствами, 8 січня очікується підвищена геомагнітна активність, яка, однак, не виходить за межі слабкого або помірного рівня.

Про це повідомляє «ПЛ».

Йдеться про природні коливання магнітного поля Землі, які виникають унаслідок сонячної активності та регулярно фіксуються спеціалізованими обсерваторіями.

Фахівці наголошують, що прогноз на цю дату не передбачає екстремальних геомагнітних збурень, здатних впливати на роботу критичної інфраструктури або систем зв’язку.

Водночас медична спільнота визнає, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть виступати додатковим навантаженням для організму, особливо у людей з підвищеною метеочутливістю.

Найчастіше у такі періоди фіксуються скарги на загальну втому, сонливість, головний біль або відчуття зниження працездатності.

Лікарі підкреслюють, що прямого причинно-наслідкового зв’язку між магнітними бурями та захворюваннями офіційна медицина не встановлює, однак визнає їх як фоновий фактор, що може посилювати вже наявні симптоми.

У дні підвищеної геомагнітної активності фахівці радять дотримуватися стабільного режиму сну, уникати перевтоми та надмірного емоційного навантаження, а також уважніше ставитися до сигналів власного організму.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 6 січня.  

