Прогноз магнітних бур на 9 січня: якою буде активність Сонця

Початок січня традиційно привертає підвищену увагу фахівців з космічної погоди, адже саме в цей період Сонце нерідко демонструє нестабільну поведінку.

Про це повідомляє «ПЛ».

За актуальними оцінками міжнародних центрів моніторингу сонячної активності, включно з профільними метеорологічними та астрономічними установами, 9 січня не очікується розвитку потужних магнітних бур високого рівня, здатних суттєво порушити геомагнітну рівновагу планети.

Водночас експерти фіксують помірні коливання магнітного поля, які відповідають природному фону періоду активного Сонця.

Такі коливання є типовими для фаз, коли на поверхні зорі спостерігаються корональні утворення та слабкі викиди плазми, що не мають прямого руйнівного впливу на земну інфраструктуру. На практиці це означає, що супутникові системи, енергетичні мережі та навігаційні сервіси працюватимуть у штатному режимі.

Водночас метеочутливі люди можуть відчувати незначні фізіологічні зміни, які зазвичай пов’язують із загальним фоном геомагнітної нестабільності.

Фахівці наголошують, що прогноз космічної погоди завжди має ймовірнісний характер, однак на поточний момент жодних сигналів про різке загострення сонячної активності 9 січня не зафіксовано.

Таким чином, день очікується відносно спокійним із точки зору геомагнітної ситуації, без передумов для надзвичайних сценаріїв.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 7 січня.