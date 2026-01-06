Прогноз магнітних бур на 7 січня: космічна погода стабілізується

Космічна погода на початку січня демонструє тенденцію до стабілізації, і згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Центру прогнозування космічної погоди, на 7 січня не прогнозується магнітних бур високого рівня.

Про це повідомляє «ПЛ».

За шкалою геомагнітної активності Kp-індекс утримується в межах 2–3 балів, що відповідає спокійному або слабко збуреному стану магнітосфери Землі. Такий рівень не становить загрози для електромереж, супутникового зв’язку чи авіаційних систем.

Фахівці зазначають, що Сонце наразі перебуває у фазі підвищеної активності 25-го сонячного циклу, однак найближчими днями потужних корональних викидів маси не зафіксовано. Це означає, що метеочутливі люди можуть не очікувати різких погіршень самопочуття.

Експерти рекомендують і надалі стежити за офіційними прогнозами, оскільки космічна погода може змінюватися оперативно — протягом 24 годин.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 6 січня.