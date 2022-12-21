Общество

росіяни масово кидають зброю та відмовляються воювати: перехоплення розмови

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 21 декабря, 2022
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росіяни масово кидають зброю та відмовляються воювати: перехоплення розмови

Російські окупанти, які воюють проти України, масово кидають зброю та відмовляються служити.

Переховлення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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"У нас дуже багато "500-их", дуже багато… які, бл*ть, автомат кинув і сказав: "Пішли всі нах*й, я не буду далі служити" і з'*бався", — розповів окупант.

Також він не розуміє, куди дівається нова техніка, яка призначається військовим на фронт.

"Де наша нова техніка, так звана, яку, бл*ть, усі рекламують і кажуть — я в душі не *бу", — сказав він.

Його співрозмовниця припускає, що всю техніку перекидають на Херсонський напрямок.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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