Від чого шахраї найчастіше «ламають» людей: психологи пояснили головну слабкість жертв

Карина Шевченко 11 години ago
Стрес
Сучасне шахрайство дедалі рідше базується виключно на технічних схемах.

Експерти з кібербезпеки та психології наголошують, що головною мішенню зловмисників стають людські емоції, а не банківські системи чи гаджети.

За даними Кіберполіція України, більшість успішних схем пов’язані із соціальною інженерією — методом психологічного впливу, який змушує людину діяти імпульсивно. Найчастіше шахраї грають на страху, жадібності, співчутті або ефекті терміновості.

Фахівці пояснюють, що в момент емоційного стресу мозок переходить у режим швидких рішень і гірше аналізує ризики. Саме тому повідомлення про “заблокований рахунок”, “виграш” або “термінову допомогу родичу” часто виявляються ефективними навіть для обережних людей.

Психологи зазначають, що цифрове середовище лише підсилює проблему. Людина звикає швидко реагувати на повідомлення та натискати кнопки майже автоматично, що знижує рівень критичного мислення під час онлайн-комунікації.

Експерти наголошують, що головний захист від шахрайства — це пауза перед дією. Навіть кілька хвилин перевірки інформації суттєво зменшують ризик потрапити у пастку зловмисників.

У сучасному світі шахраї фактично “зламують” не техніку, а людську психіку, використовуючи базові механізми поведінки та емоцій.

