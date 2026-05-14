Як правильно пишеться слово «виїжджати» або «виїзджати»: пояснення лінгвістів

Українська мова продовжує викликати чимало запитань навіть у носіїв, особливо коли йдеться про слова зі складною вимовою або подвоєними приголосними.

Одним із поширених прикладів є дієслово «виїжджати», яке нерідко помилково пишуть як «виїзджати». Лінгвісти наголошують, що нормативним і правильним варіантом в українській мові є саме форма «виїжджати».

Мовознавці пояснюють, що слово походить від дієслова «їздити» та пов’язане з процесом пересування або від’їзду. У процесі словотворення в українській мові відбувається чергування звуків, через що у слові з’являється буквосполучення «ждж».

Саме ця форма закріплена в академічних словниках та сучасному українському правописі. Помилка «виїзджати» виникає переважно через фонетичне спрощення під час усного мовлення. Частина людей на слух сприймає звукосполучення як простіше «зд», автоматично переносячи таку вимову і на письмо. Особливо часто це трапляється у швидкому розмовному темпі.

Філологи зазначають, що подібні труднощі є типовими для української мови. Аналогічні помилки нерідко виникають у словах «тиждень», «дощовий» або «щастя», де вимова може відрізнятися від написання.

На тлі активного переходу українців на державну мову інтерес до мовних консультацій та правил суттєво зріс. Освітні платформи, мовні блогери та викладачі дедалі частіше публікують пояснення складних слів, наголосів та типових помилок.

Експерти наголошують, що найкращим способом уникати орфографічних помилок залишається регулярне читання якісної українськомовної літератури та перевірка сумнівних слів за офіційними словниками. Також корисним є використання сучасних онлайн-сервісів перевірки правопису.

Українська мова продовжує активно розвиватися та адаптуватися до сучасних реалій, однак базові норми правопису залишаються незмінними. Саме тому філологи радять орієнтуватися виключно на офіційні мовні джерела, а не на поширені помилки у соцмережах чи побутовому спілкуванні.

