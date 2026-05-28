Як кримінальні угруповання заробляють на технологіях: слідчі показали нові схеми цифрових злочинів

Кримінальні угруповання дедалі частіше заробляють не лише на класичних злочинах, а й на технологіях, даних, криптовалютах та онлайн-шахрайстві.

Про це повідомляє «ПЛ».

Цифрова злочинність стала окремою економікою

Сучасний цифровий злочин рідко виглядає як робота одного хакера, який сидить за комп’ютером і випадково шукає жертву. Набагато частіше це ціла система, де одні викрадають дані, інші продають доступи, треті відмивають гроші, а четверті спілкуються з жертвами через фальшиві акаунти. Europol у своєму звіті IOCTA 2025 описує саме таку модель: викрадені дані стали паливом для цифрового підпілля, де доступ до особистості, фінансів і корпоративних систем перетворюється на товар. Технології не створили злочинність із нуля, але зробили її швидшою, дешевшою і значно масштабнішою.

Чому дані стали новою валютою злочинців

Для цифрових угруповань персональні дані часто цінніші за одноразову крадіжку грошей. Номер телефону, електронна пошта, пароль, копія документа, банківська інформація або доступ до робочого акаунта можуть багаторазово використовуватися в різних схемах. Один витік даних дає злочинцям матеріал для фішингу, оформлення кредитів, шантажу, атак на бізнес або створення переконливих легенд для подальшого обману. Саме тому слідчі дедалі частіше розглядають кібершахрайство як ланцюг, а не як одиничний епізод. Якщо дані потрапили на чорний ринок, вони можуть роками «працювати» проти людини або компанії.

Які схеми використовують найчастіше

Найпоширеніші цифрові злочини часто тримаються не на складному зламі, а на психології. ENISA пояснює, що соціальна інженерія використовує людські помилки та поведінку, щоб змусити жертву передати інформацію, відкрити файл, перейти на сайт або надати доступ до сервісу. До таких методів належать фішинг, цільовий фішинг, smishing через SMS, vishing через дзвінки, залякування, фальшиві пропозиції та інші маніпуляції. Саме тому жертвами стають не лише люди без технічних знань, а й досвідчені користувачі, бухгалтери, підприємці та працівники великих організацій. У цифровому злочині слабким місцем часто є не комп’ютер, а момент поспіху, страху або довіри.

Перед тим як перейти за посиланням, оплатити «комісію», підтвердити операцію або назвати код із SMS, варто зупинитися на кілька секунд. Більшість шахрайських схем побудована так, щоб людина діяла швидко й не мала часу перевірити інформацію. Саме поспіх, емоційний тиск і відчуття терміновості найчастіше допомагають злочинцям. Щоб зменшити ризик, важливо знати не лише назви схем, а й їхню логіку. Найчастіше у цифрових злочинах фігурують такі прийоми:

фішингові листи та повідомлення від імені банків, служб доставки або держсервісів;

фальшиві інвестиційні платформи з обіцянками швидкого прибутку;

дзвінки від «служби безпеки банку» з вимогою підтвердити операцію;

шахрайські онлайн-магазини з передоплатою без реального товару;

викрадення акаунтів у соцмережах для обману друзів і родичів;

програми-вимагачі, які блокують дані компаній і вимагають викуп;

криптовалютні схеми, де гроші швидко переводять через різні гаманці.

Криптовалюта дала злочинцям нові маршрути грошей

Криптовалюти самі по собі не є злочинним інструментом, але вони стали зручним середовищем для частини незаконних операцій. Chainalysis повідомляє, що у 2025 році незаконні криптовалютні адреси отримали щонайменше 154 млрд доларів, хоча частка таких транзакцій усе одно залишається меншою за 1% від загального обсягу крипторинку. Це показує важливу деталь: проблема не в самій технології, а в тому, як її використовують злочинні мережі. Криптовалюта дозволяє швидко переказувати кошти через кордони, дробити платежі, використовувати різні активи та маскувати походження грошей. Для слідчих це одночасно виклик і можливість, адже блокчейн залишає цифрові сліди, але їх потрібно правильно аналізувати.

Схема Як заробляють злочинці Головний ризик для жертви Фішинг Виманюють логіни, паролі, коди або дані картки Втрата грошей і доступу до акаунтів Інвестиційне шахрайство Змушують поповнювати фальшиву платформу Втрата великих сум без реального активу Продаж викрадених даних Перепродають бази, паролі та документи Повторні атаки й оформлення послуг на чуже ім’я Ransomware Блокують файли або погрожують публікацією даних Зупинка бізнесу, шантаж і репутаційні втрати Криптовалютне відмивання Переказують кошти через ланцюги гаманців Ускладнення повернення грошей Фейкові магазини Беруть передоплату за неіснуючий товар Пряма фінансова втрата

Штучний інтелект посилив старі шахрайські методи

Окремий ризик останніх років — використання штучного інтелекту для обману. Europol попереджав, що організовані злочинні групи застосовують AI для створення переконливих багатомовних повідомлень, реалістичних підробок, автоматизації частини процесів і складнішої імітації реальних людей. Це означає, що шахрайські листи більше не завжди виглядають безграмотно, а фальшивий профіль може вести розмову дуже природно. Для користувача це створює нову проблему: перевіряти потрібно не лише текст, а й сам канал зв’язку, джерело інформації та логіку прохання. Якщо раніше шахрайство часто видавала помилка в повідомленні, то тепер його може видати тільки уважність до деталей.

Чому жертвами стають навіть обережні люди

Цифрові злочини працюють тому, що вони маскуються під звичайні життєві ситуації. Людині пишуть про доставку, блокування банківської картки, несподіваний виграш, прохання від знайомого, вакансію, інвестиційну можливість або термінову проблему з акаунтом. У стресі мозок швидше реагує на загрозу, ніж аналізує деталі, і саме цим користуються шахраї. FBI повідомляло, що у 2024 році IC3 отримав 859 532 скарги на ймовірні інтернет-злочини, а заявлені збитки перевищили 16 млрд доларів; серед найпоширеніших категорій були фішинг/спуфінг, вимагання та витоки персональних даних. Ці цифри показують, що цифрове шахрайство давно стало масовою проблемою, а не рідкісним винятком.

Як зменшити ризик у повсякденному житті

Найкращий захист від цифрових злочинів починається з простих правил, які потрібно виконувати постійно. Не варто переходити за підозрілими посиланнями, повідомляти коди з SMS, встановлювати невідомі програми, надсилати фото документів у месенджерах або поспіхом оплачувати «комісії» за виграш чи посилку. Для важливих акаунтів потрібно використовувати різні складні паролі та двофакторну автентифікацію, а банківські операції перевіряти лише через офіційний застосунок або сайт. Якщо є підозра на шахрайство, краще одразу звернутися до банку, змінити паролі, заблокувати картку та повідомити правоохоронців. Сучасні злочинці заробляють на технологіях, але їхній головний інструмент усе ще старий: вони змушують людину діяти швидко, емоційно й без перевірки.

