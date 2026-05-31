Огірки належать до культур, які швидко реагують на нестачу живлення. Якщо рослині бракує важливих мікроелементів, вона може повільніше рости, гірше цвісти й скидати частину зав’язей. Один із таких елементів — бор, який бере участь у розвитку молодих тканин, цвітінні та формуванні плодів. За його нестачі листя може жовтіти, ріст сповільнюється, а квітки й зав’язі стають слабшими. Про це повідомляє «ПЛ».

Саме тому борну кислоту часто використовують городники як доступне підживлення для міцних кущів і хорошого врожаю.

Коли огіркам потрібна борна кислота

Борна кислота допомагає поповнити дефіцит бору, але використовувати її потрібно обережно. Огірки не потребують великих кількостей цього мікроелемента, тому перевищувати дозування не можна. Найчастіше таке підживлення проводять тричі за сезон: після висадки розсади, під час цвітіння і в період плодоношення. Такий підхід дозволяє підтримати рослини на різних етапах розвитку. Особливо корисним підживлення може бути на бідному ґрунті, де огірки швидко втрачають силу і гірше формують зав’язі.

Перше підживлення після висадки розсади

Перше підживлення огірків борною кислотою проводять невдовзі після висадки розсади у відкритий ґрунт або теплицю. У цей період рослинам важливо швидше вкоренитися, адаптуватися й почати активний ріст. Для приготування розчину беруть 1 г борної кислоти на 1 літр води і ретельно розмішують гранули до повного розчинення. Під кожен кущ використовують приблизно 100 мл розчину, намагаючись не заливати рослину надто рясно. Через 1–2 години після підживлення можна додатково полити огірки чистою водою, щоб знизити ризик подразнення коренів.

Друге підживлення під час цвітіння

Друге підживлення проводять у період цвітіння, коли огіркам особливо важливо зберегти квітки й сформувати майбутні зав’язі. У цей час використовують більший об’єм розчину: 1 столову ложку борної кислоти на 10 літрів води. Розчин краще вносити під корінь, уникаючи потрапляння на квітки й листя. Це важливо, щоб не заважати запиленню і не провокувати опіки при неправильній концентрації. Під кожен кущ зазвичай виливають близько 1 літра підготовленого розчину.

Третє підживлення під час плодоношення

Третє підживлення проводять у період активного плодоношення. Воно допомагає підтримати кущі, які вже витрачають багато сил на формування огірків. Для цього використовують той самий розчин, що й під час цвітіння: 10 г борної кислоти на 10 літрів води. Полив роблять під корінь, намагаючись рівномірно зволожити ґрунт навколо рослини. Таке підживлення може допомогти отримати більш рівні, міцні та якісні плоди, якщо огіркам справді бракує бору.

Схема підживлення огірків борною кислотою

Етап розвитку огірків Дозування Як вносити Норма під кущ Після висадки розсади 1 г на 1 л води обережний полив під кущ близько 100 мл Період цвітіння 1 ст. ложка на 10 л води під корінь, без потрапляння на квітки близько 1 л Період плодоношення 10 г на 10 л води під корінь близько 1 л Інтервал між підживленнями близько 1 місяця не частіше рекомендованого строку за станом рослин

Як правильно готувати розчин

Борна кислота краще розчиняється у теплій воді, тому спочатку її можна розмішати в невеликій кількості теплої рідини. Після повного розчинення концентрат доводять до потрібного об’єму звичайною водою. Не можна сипати гранули просто під кущ, тому що так легко отримати нерівномірну концентрацію і пошкодити корені. Розчин має бути однорідним, без осаду і нерозчинених частинок. Перед внесенням бажано трохи зволожити ґрунт, особливо якщо земля суха й щільна.

Які помилки можуть нашкодити огіркам

Головна помилка при використанні борної кислоти — бажання зробити розчин «сильнішим». Бор належить до мікроелементів, які потрібні рослинам у дуже малих кількостях. Якщо переборщити, огірки можуть отримати стрес, а листя — ознаки токсичності. Також не варто проводити підживлення занадто часто або поєднувати його одразу з кількома агресивними добривами. Краще дотримуватися простої схеми й дивитися на стан рослин.

Щоб підживлення було безпечним, важливо дотримуватися кількох правил:

не перевищувати рекомендоване дозування;

не використовувати борну кислоту щотижня;

не поливати рослини концентрованим розчином;

не вносити підживлення по сухому перегрітому ґрунту;

не потрапляти розчином на квітки під час активного цвітіння;

не змішувати борну кислоту з невідомими препаратами без перевірки сумісності.

Як зрозуміти, що огіркам бракує бору

Нестачу бору можна запідозрити за кількома ознаками. Огірки можуть гірше рости, листя стає блідішим або деформується, а квітки й зав’язі частково опадають. Плоди іноді формуються нерівними, слабкими або повільно набирають розмір. Однак такі симптоми можуть з’являтися і при інших проблемах: нестачі вологи, перепадах температури, бідному ґрунті, надлишку азоту або хворобах. Тому борну кислоту краще використовувати не як «ліки від усього», а як частину грамотного догляду.

Чому важливий інтервал між підживленнями

Між підживленнями борною кислотою бажано витримувати інтервал близько одного місяця. Це допомагає уникнути накопичення зайвого бору в ґрунті й знизити ризик передозування. Огірки краще реагують на помірне і своєчасне живлення, ніж на часте внесення навіть корисних речовин. Якщо рослини виглядають здоровими, добре цвітуть і активно плодоносять, зайве підживлення може бути не потрібним. На городі важливо не лише підживити, а й не перегодувати.

Що ще потрібно огіркам для врожаю

Борна кислота не замінює повноцінний догляд за огірками. Для хорошого врожаю рослинам потрібні регулярний полив, пухкий ґрунт, достатнє освітлення, захист від різких перепадів температури й збалансоване живлення. Якщо огірки ростуть у теплиці, важливо стежити за провітрюванням і не допускати надмірної вологості. У відкритому ґрунті потрібно враховувати погоду, стан ґрунту і частоту поливів. Борне підживлення буде ефективним лише тоді, коли інші умови вирощування також дотримані.

Як отримати більше рівних і міцних огірків

Правильне підживлення борною кислотою може стати хорошою підтримкою для огірків у ключові періоди сезону. Перший раз її використовують після висадки розсади, другий — під час цвітіння, третій — при активному плодоношенні. При цьому важливо не порушувати дозування, витримувати інтервал і вносити розчин акуратно. Такий підхід допомагає рослинам краще розвиватися, утримувати зав’язі й формувати якісні плоди. Навіть на невеликій грядці це може помітно вплинути на врожай, якщо поєднувати підживлення з регулярним поливом і правильним доглядом.

