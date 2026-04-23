Скільки разів на тиждень треба протирати робочого стола антибактеріальними серветками

Карина Шевченко Send an email 8 години ago
Питання гігієни робочого простору набуває особливої актуальності в умовах підвищеної уваги до профілактики інфекційних захворювань.

За рекомендаціями Всесвітня організація охорони здоров’я, регулярна дезінфекція поверхонь є одним із ключових елементів зниження ризику передачі патогенів у побуті та офісах.

Фахівці зазначають, що робочий стіл належить до зон із високою частотою контакту, тому його обробка антибактеріальними серветками має здійснюватися щонайменше кілька разів на тиждень, залежно від інтенсивності використання.

У випадках спільного користування або роботи в відкритих просторах частота обробки може збільшуватися до щоденної.

Дослідження показують, що на поверхнях можуть накопичуватися бактерії та віруси, які зберігають життєздатність протягом тривалого часу. Це особливо актуально для офісної техніки, включаючи клавіатури та миші, які часто залишаються поза увагою під час прибирання.

Експерти з гігієни підкреслюють, що ефективність дезінфекції залежить від правильного використання засобів, зокрема дотримання часу контакту та інструкцій виробника.

Водночас надмірне використання антибактеріальних засобів без необхідності не рекомендується, оскільки це може впливати на мікробіом та сприяти розвитку стійкості мікроорганізмів.

Таким чином, оптимальний підхід полягає у балансі між регулярністю очищення та раціональним використанням засобів гігієни, що дозволяє підтримувати безпечне робоче середовище без зайвих витрат.

