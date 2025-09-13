Политика

Росія прокоментувала ситуацію з переговорами з Україною: нові заяви

Карина Шевченко Send an email 12 години ago
0 0
Росія прокоментувала ситуацію з переговорами з Україною
Росія прокоментувала ситуацію з переговорами з Україною

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі в переговорах між Росією та Україною спостерігається певна “паузи”.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на росЗМІ.

Пєсков зазначив, що хоча переговори тимчасово припинені, канали для обміну інформацією між делегаціями двох країн залишаються відкритими.

“Неможливо очікувати миттєвих результатів від переговорного процесу щодо України. Це складний і тривалий процес”, — підкреслив представник Кремля.

Він також згадав, що колишній президент США Дональд Трамп вірив у швидкий успіх переговорів, але згодом зрозумів, що для досягнення результатів потрібен більше часу.

Пєсков додав, що Росія нібито готова шукати мирне рішення для врегулювання конфлікту. На даний момент між Україною та Росією проходять лише технічні переговори. Причиною цього є відмова Москви від зустрічі на вищому рівні.

При цьому президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, адже всі ключові рішення в Росії ухвалює саме він.

На цьому фоні був розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.

теги
Карина Шевченко Send an email 12 години ago
0 0

Материалы по теме

Прапор України

4 можливі сценарії майбутніх кордонів України: показані особлива мапа

13 Серпня, 2025

На фронті критична ситуація: стало відомо, який прорив зробили ЗС РФ на Донбасі

12 Серпня, 2025
Війна

У росЗМІ почали казати про скоре завершення «СВО»: подробиці

11 Серпня, 2025
Нестор Махно

Топ-5 цікавих фактів про Нестора Махно: перший український анархіст, який прославився на весь світ

10 Серпня, 2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button