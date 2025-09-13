Росія прокоментувала ситуацію з переговорами з Україною: нові заяви

Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що наразі в переговорах між Росією та Україною спостерігається певна “паузи”.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на росЗМІ.

Пєсков зазначив, що хоча переговори тимчасово припинені, канали для обміну інформацією між делегаціями двох країн залишаються відкритими.

“Неможливо очікувати миттєвих результатів від переговорного процесу щодо України. Це складний і тривалий процес”, — підкреслив представник Кремля.

Він також згадав, що колишній президент США Дональд Трамп вірив у швидкий успіх переговорів, але згодом зрозумів, що для досягнення результатів потрібен більше часу.

Пєсков додав, що Росія нібито готова шукати мирне рішення для врегулювання конфлікту. На даний момент між Україною та Росією проходять лише технічні переговори. Причиною цього є відмова Москви від зустрічі на вищому рівні.

При цьому президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, адже всі ключові рішення в Росії ухвалює саме він.

