Що означає «100» «200» і «300» на війні: розвіяні відомі міфи

У військовій термінології існує чимало кодових позначень, які для цивільної людини можуть здаватися загадковими.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одними з найбільш відомих є «100», «200» і «300», що стали широко вживаними ще з радянських часів і сьогодні залишаються у вжитку у різних арміях пострадянського простору. Багато хто помилково вважає, що ці терміни мають якесь приховане значення або відносяться до секретних операцій, проте насправді вони виконують виключно функцію зручних службових кодів для спрощення комунікації в умовах бойових дій.

Фраза «груз 200» вперше з’явилася під час афганської кампанії у 1980-х роках і позначала транспортування тіл загиблих військовослужбовців. Саме цей код закріпився у військовій практиці і став найбільш відомим у масовій свідомості.

«Груз 100» зазвичай використовується як внутрішнє позначення загиблих у звітах, тоді як «груз 300» означає поранених, які потребують термінової медичної допомоги.

Завдяки чіткому і короткому формулюванню військові підрозділи отримують змогу швидко передавати інформацію без зайвих пояснень, що в умовах бойових дій може мати критичне значення.

Дослідники військової історії наголошують, що ці коди з’явилися не випадково, а як спроба уніфікувати комунікацію та зменшити ризик непорозумінь. Вони не мають жодного містичного чи прихованого підтексту, хоча у медіа та культурі навколо них часто виникали різні домисли.

Сьогодні ці терміни стали частиною військового словника і продовжують застосовуватися у документації та повідомленнях. Таким чином, розуміння їхнього походження дозволяє розвіяти поширені міфи та побачити у них передусім суху військову практичність.

Більше того, нумерологи пояснили про те, що означає 22:22 на годиннику.