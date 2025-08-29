Що означає 400 на війні: спеціалісти розвіяли відомий міф про цифру

У військових документах та оперативній термінології існує система числових кодів, що використовується вже кілька десятиліть.

Про це повідомляє «ПЛ».

Найбільш відомими для широкого загалу стали «200» і «300», які з радянських часів позначають загиблих і поранених військових відповідно. Водночас існує й інша категорія – «400», яка часто викликає непорозуміння та породжує міфи у суспільстві.

Чимало джерел, не посилаючись на офіційні військові документи, трактували цей термін як позначення зниклих безвісти. Насправді це твердження не відповідає дійсності.

Фахівці наголошують, що код «400» стосується не фізичного стану солдата, а його психічного здоров’я. Мова йде про військовослужбовця, який втратив боєздатність через нервовий зрив, психічний розлад або глибокий стресовий стан.

Подібна класифікація бере свій початок ще у радянських медичних інструкціях, де була потреба швидко визначати категорію втрат у бойових умовах. Саме тому «400» офіційно відносять до медичного кодування, яке застосовується в умовах війни.

Військові аналітики підкреслюють, що подібні випадки є серйозним викликом для армії, адже психічна нестійкість може знижувати ефективність підрозділу не менше, ніж фізичні втрати. У сучасних арміях світу дедалі більшої уваги приділяють психологічній підтримці військових, а термін «400» нагадує про те, що війна впливає не лише на тіло, але й на свідомість.

Таким чином, поширений у масовій культурі міф про «зниклих безвісти» у контексті «400» не має під собою жодних офіційних підтверджень і є помилковим трактуванням.

