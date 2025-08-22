Cвириденко зробила заяву щодо підвищення зарплат для вчителів в Україні: подробиці

Уряд України розглядає перспективу підвищення заробітних плат працівникам освітньої сфери вже у наступному бюджетному році.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на MON Ukraine.

Вищезазначену заяву зробила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, акцентуючи увагу на тому, що питання оплати праці педагогів є одним із ключових пріоритетів поточної державної політики.

За словами очільниці уряду, вирішення цього завдання залишається складним викликом, адже воно потребує узгоджених дій усіх відповідальних відомств. Вона зазначила, що діалог активно ведеться з Міністерством фінансів та Міністерством освіти і науки, і нині уряд працює над виробленням спільних підходів до фінансування галузі.

При цьому прем’єр-міністр висловила обережний оптимізм щодо майбутніх рішень, підкресливши, що зусилля спрямовані на те, аби вже у 2026 році вчителі могли відчути позитивні зрушення у рівні свого матеріального забезпечення.

Свириденко наголосила, що реформа оплати праці освітян є довготривалим процесом, який має враховувати не лише бюджетні можливості держави, а й соціальну значущість професії педагога. Уряд, за її словами, ставить завдання забезпечити поступове підвищення заробітків, аби зменшити дисбаланс між рівнем доходів вчителів та реальними потребами суспільства.

Таким чином, у наступному році освітяни можуть очікувати на перші практичні результати у напрямі підвищення зарплат, однак уряд залишає за собою обов’язок підходити до цього питання максимально зважено, щоб фінансова політика залишалася стабільною, а соціальні гарантії — реальними.

