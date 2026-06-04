Як штучний інтелект краде наші дані: інженери розкрили приховані ризики нових технологій

Штучний інтелект став частиною щоденного життя швидше, ніж суспільство встигло зрозуміти його слабкі місця.

Про це повідомляє «ПЛ».

Люди використовують чат-боти, голосові помічники, генератори зображень, розумні пошуковики та офісні AI-сервіси, часто не замислюючись, які саме дані передають у систему. Проблема не завжди полягає в тому, що технологія свідомо «краде» інформацію, адже ризик часто виникає через необережне введення персональних даних, слабкі налаштування приватності та непрозору обробку запитів. Інженери з кібербезпеки пояснюють, що найбільша небезпека прихована не в самому алгоритмі, а в тому, як його інтегрують у додатки, сайти, CRM-системи, робочі чати та корпоративні бази. AI може виглядати як зручний помічник, але для даних він іноді стає дверима, які користувач сам залишає відчиненими.

Які дані найчастіше потрапляють до AI-сервісів

Користувачі часто вводять у сервіси штучного інтелекту значно більше інформації, ніж потрібно для виконання простого завдання. У запитах можуть опинятися імена, телефони, адреси, банківські деталі, медичні історії, робочі документи, договори, паролі, внутрішні інструкції компаній або комерційні плани. На перший погляд це здається безпечним, бо людина спілкується не з живим співрозмовником, а з програмою. Проте будь-який цифровий сервіс має правила зберігання, обробки та аналізу даних, які користувач не завжди читає. Саме тому головне питання звучить не лише «що може AI», а й «що саме людина добровільно йому показує».

Чому ризик виникає непомітно

Найнебезпечніші витоки даних часто не схожі на класичний злам із гучними повідомленнями про атаку. Дані можуть потрапити в небезпечне місце через автозаповнення, синхронізацію акаунтів, підключення сторонніх плагінів, інтеграцію AI у робочу пошту або необережне копіювання документів у чат. Якщо сервіс має доступ до файлів, календаря, листування чи корпоративного сховища, помилка в налаштуваннях може відкрити більше інформації, ніж очікував власник акаунта. Додаткову загрозу створюють фейкові AI-додатки, які маскуються під популярні інструменти й збирають дані ще до того, як людина отримає результат. Коли сервіс просить надто багато дозволів, зручність може швидко перетворитися на втрату контролю.

Основні схеми втрати даних через штучний інтелект

Штучний інтелект може стати частиною ризикованого ланцюга, навіть якщо сам користувач не бачить прямої загрози. Найчастіше проблема починається з довіри до красивого інтерфейсу, безкоштовного доступу або обіцянки швидко зробити складну роботу. Перед використанням будь-якого AI-сервісу варто перевірити, хто ним володіє, які дозволи він просить і що відбувається з введеною інформацією після обробки. Особливо обережно потрібно ставитися до інструментів, які пропонують аналіз документів, резюме, фінансових звітів або приватного листування. Найпоширеніші ризики виглядають так:

введення персональних даних у чат-бот без перевірки політики приватності;

завантаження договорів, паспортних копій, медичних довідок або банківських документів;

встановлення підроблених AI-додатків із маркетплейсів або рекламних посилань;

надання доступу до пошти, хмарного диска, контактів чи календаря без потреби;

використання корпоративних даних у відкритих сервісах без дозволу роботодавця;

перехід за фішинговими посиланнями, які імітують відомі AI-платформи;

підключення сумнівних розширень браузера з функціями «розумного помічника».

Як AI може розкрити інформацію через помилку

Окрема небезпека пов’язана з тим, що AI-системи можуть не лише приймати дані, а й випадково відтворювати чутливу інформацію у відповідях. Це можливо в погано налаштованих корпоративних чат-ботах, внутрішніх пошукових системах або сервісах, які мають доступ до великої бази документів. Якщо права доступу розмежовані неправильно, працівник може отримати через AI відповідь на основі файлів, які він не мав би бачити. У публічних сервісах ризик інакший: користувач може сам включити в запит конфіденційний фрагмент і не усвідомити, що передав його зовнішній платформі. Через це компанії дедалі частіше вводять правила, які забороняють копіювати в AI-сервіси персональні дані клієнтів, фінансові документи та службову інформацію.

Джерело ризику Що може статися Як зменшити небезпеку Чат-боти Користувач вводить приватні або робочі дані Не вставляти паролі, договори, документи та медичні дані AI-додатки Сервіс просить зайвий доступ до телефону чи акаунта Перевіряти дозволи перед встановленням Розширення браузера Інструмент бачить сторінки, листування або форми Використовувати лише перевірені розширення Корпоративні AI-системи Працівники отримують доступ до чужих файлів Налаштовувати ролі та права доступу Фейкові сервіси Дані одразу потрапляють до шахраїв Не переходити за сумнівними рекламними посиланнями

Як захистити свої дані

Найпростіше правило безпеки звучить так: не вводити в AI те, що не можна було б випадково опублікувати у відкритому доступі. Перед використанням нового сервісу варто перевірити назву компанії, умови обробки даних, налаштування історії запитів і можливість видалення інформації. Не слід завантажувати в чат-боти скани документів, фінансові виписки, медичні результати, приватні листи або файли клієнтів, якщо сервіс не призначений саме для захищеної роботи з такими даними. Для роботи краще використовувати корпоративні інструменти з контрольованим доступом, а для особистих завдань — мінімізувати обсяг інформації в запиті. Якщо AI може виконати завдання без імен, адрес, номерів і точних реквізитів, ці деталі краще прибрати ще до відправлення.

Чому обережність важливіша за страх

Штучний інтелект не варто сприймати лише як загрозу, адже він може допомагати в роботі, навчанні, аналізі текстів, плануванні та автоматизації рутинних процесів. Однак користувач має розуміти, що будь-яка зручна технологія потребує цифрової гігієни. Витік даних часто починається не з атаки хакера, а з одного необережного запиту, одного зайвого дозволу або одного неперевіреного додатка. Найкраща стратегія — не відмовлятися від нових інструментів, а використовувати їх із чітким розумінням меж. AI не повинен знати більше, ніж потрібно для конкретного завдання, бо саме зайва інформація найчастіше стає головним ризиком.

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