Трамп висловився про зустріч Зеленського та Путіна: президент про неоднозначність
Трамп розповів про те, що думає щодо майбутньої зустрічі Зеленського та Путіна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін перебувають у процесі організації двосторонніх переговорів.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Sky News.
Цю інформацію Трамп озвучив під час спілкування з журналістами, акцентуючи увагу на тому, що особисто бачить потребу у такій зустрічі після того, як мав окремі контакти з кожним із учасників конфлікту.
За словами Трампа, ключовим завданням майбутнього діалогу має стати припинення бойових дій, адже кількість жертв з обох сторін уже є надзвичайно високою.
«Ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, навіть мільйони людей, і це приносить мені хороше відчуття», – заявив він.
Лідер США водночас визнав, що його підхід до миротворчої ініціативи не є результатом глибокого планування, а радше базується на інстинктивному відчутті потреби у швидкому завершенні війни.
При цьому Трамп підкреслив, що зберігає певний оптимізм, хоча визнає надзвичайну складність переговорного процесу:
«Це непросто, але ми повинні хоча б спробувати»
Заяви колишнього президента США свідчать про його прагнення залишатися одним із впливових голосів на міжнародній арені у питанні пошуку формули миру для України.
Водночас експерти зазначають, що будь-які контакти Зеленського та Путіна потребуватимуть ретельної підготовки, а успіх можливих переговорів залежатиме не лише від позицій сторін, але й від консолідованої підтримки західних партнерів.
Тим часом Трамп назвав час, коли може настати мир в Україні.