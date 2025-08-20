Трамп висловився про зустріч Зеленського та Путіна: президент про неоднозначність

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський лідер Володимир Путін перебувають у процесі організації двосторонніх переговорів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Sky News.

Цю інформацію Трамп озвучив під час спілкування з журналістами, акцентуючи увагу на тому, що особисто бачить потребу у такій зустрічі після того, як мав окремі контакти з кожним із учасників конфлікту.

За словами Трампа, ключовим завданням майбутнього діалогу має стати припинення бойових дій, адже кількість жертв з обох сторін уже є надзвичайно високою.

«Ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, навіть мільйони людей, і це приносить мені хороше відчуття», – заявив він.

Лідер США водночас визнав, що його підхід до миротворчої ініціативи не є результатом глибокого планування, а радше базується на інстинктивному відчутті потреби у швидкому завершенні війни.

При цьому Трамп підкреслив, що зберігає певний оптимізм, хоча визнає надзвичайну складність переговорного процесу:

«Це непросто, але ми повинні хоча б спробувати»

Заяви колишнього президента США свідчать про його прагнення залишатися одним із впливових голосів на міжнародній арені у питанні пошуку формули миру для України.

Водночас експерти зазначають, що будь-які контакти Зеленського та Путіна потребуватимуть ретельної підготовки, а успіх можливих переговорів залежатиме не лише від позицій сторін, але й від консолідованої підтримки західних партнерів.

Тим часом Трамп назвав час, коли може настати мир в Україні.