Трамп назвав час, коли може настати мир в Україні: тиждень або два

Американський президент Дональд Трамп зробив заяву, яка може визначити хід подальших подій на міжнародній арені.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

За його словами, протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи вдасться сторонам досягти домовленостей про мир, або ж бойові дії триватимуть.

«За тиждень, чи два тижні ми знатимемо, чи нам вдасться дійти миру, або бої будуть продовжені», — наголосив Трамп, коментуючи результати переговорів з партнерами.

Засідання, де пролунала ця заява, відбувалося у закритому форматі. Журналісти були змушені залишити залу після вступної частини, що підкреслює високий рівень конфіденційності переговорів.

За інформацією джерел, основними темами обговорення стали майбутні гарантії безпеки для України, координація позицій США та Європи, а також підготовка до можливого саміту за участю Зеленського і Путіна.

Дипломатичні кола у Вашингтоні розглядають заяву Трампа як сигнал того, що переговорний процес увійшов у критичну фазу. Висловлюється думка, що у найближчі дні можуть відбутися інтенсивні консультації на рівні радників і міністрів закордонних справ, аби забезпечити основу для зустрічі лідерів.

Таким чином, найближчі тижні можуть стати визначальними у питанні пошуку політичного вирішення конфлікту. Якщо ж дипломатичні зусилля не принесуть результату, сценарій продовження воєнних дій залишиться найбільш вірогідним. Тим часом в Україні почали виробництво ракет «Фламінго».