В мире

Трамп назвав час, коли може настати мир в Україні: тиждень або два

Дональд Трамп зробив важливу заяву щодо того, коли в Українській державі може настати довгоочікуваний мир.

Карина Шевченко Send an email 2 години ago
0 0
Трамп
Трамп

Американський президент Дональд Трамп зробив заяву, яка може визначити хід подальших подій на міжнародній арені.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

За його словами, протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи вдасться сторонам досягти домовленостей про мир, або ж бойові дії триватимуть.

«За тиждень, чи два тижні ми знатимемо, чи нам вдасться дійти миру, або бої будуть продовжені», — наголосив Трамп, коментуючи результати переговорів з партнерами.

Засідання, де пролунала ця заява, відбувалося у закритому форматі. Журналісти були змушені залишити залу після вступної частини, що підкреслює високий рівень конфіденційності переговорів.

За інформацією джерел, основними темами обговорення стали майбутні гарантії безпеки для України, координація позицій США та Європи, а також підготовка до можливого саміту за участю Зеленського і Путіна.

Дипломатичні кола у Вашингтоні розглядають заяву Трампа як сигнал того, що переговорний процес увійшов у критичну фазу. Висловлюється думка, що у найближчі дні можуть відбутися інтенсивні консультації на рівні радників і міністрів закордонних справ, аби забезпечити основу для зустрічі лідерів.

Таким чином, найближчі тижні можуть стати визначальними у питанні пошуку політичного вирішення конфлікту. Якщо ж дипломатичні зусилля не принесуть результату, сценарій продовження воєнних дій залишиться найбільш вірогідним. Тим часом в Україні почали виробництво ракет «Фламінго».

теги
Карина Шевченко Send an email 2 години ago
0 0

Материалы по теме

Володимир Путін

Путіну у США дали 50 днів: у Держдепі розкрили, як відреагували у РФ

17 Липня, 2025
Війна

У РФ з’явились слабкі місця: Буданов зробив новий доклад Зеленському

9 Липня, 2025
Зброя ЗСУ

Розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї: ЗМІ дізналися, про що просять

7 Липня, 2025
Польща

Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА: рішення Дуди

3 Липня, 2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button