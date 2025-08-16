Топ-5 цікавих фактів про Київську Русь: історики розповіли про маловідому інформацію

Київська Русь, одна з найвпливовіших держав середньовічної Європи, залишила по собі не лише багатий культурний спадок, а й низку фактів, що й досі здатні здивувати навіть тих, хто добре знає історію.

Про це повідомляє «ПЛ».

У період свого розквіту Київ був найбільшим містом Європи, чисельність населення якого сягала від 35 до 40 тисяч осіб, що перевищувало тодішній Лондон. Географія держави вражала: вже у IX–X століттях існувало понад два десятки укріплених міст, а на початок XI століття їх кількість наблизилася до сотні, через що скандинавські мандрівники називали Русь Гардарікою — країною міст.

Ремісники цієї доби створювали унікальні військові та побутові вироби: від шестоперів і кольчуг з плоскими кільцями до ювелірних прикрас, які не поступалися майстерністю виробам візантійських чи арабських майстрів.

Економіка держави функціонувала як у внутрішньому, так і в зовнішньому вимірі: срібні гривні у вигляді злитків поступово витіснили хутро як головний еквівалент вартості, а торгівля охоплювала як сусідні регіони, так і віддалені країни.

Основним джерелом знань про цей період стала «Повість временних літ», авторство якої приписують літописцю Нестору. У ній описані не лише політичні події та військові походи, а й елементи повсякденного життя, що дозволяє сучасним дослідникам відтворити атмосферу тієї епохи та зрозуміти роль Київської Русі у формуванні історії Східної Європи.

