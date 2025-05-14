Орбан звинуватив Київ у атаці на армію Угорщини: офіційна заява влади

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив із надзвичайною заявою, в якій прямо звинуватив українські спецслужби в реалізації безпрецедентної операції проти національних інтересів Угорщини.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на сторінку глави уряду у Facebook.

Як повідомив очільник уряду в офіційному відеозверненні, оприлюдненому 13 травня, саме в цей день відбулося екстрене засідання Ради оборони, скликане через ескалацію ситуації, яку він назвав «небаченою кампанією втручання у внутрішні справи держави».

За словами Орбана, українська сторона нібито розпочала скоординовану інформаційну та оперативну атаку, спрямовану на дестабілізацію політичного середовища в Угорщині. У фокусі конфлікту — плани провести національний референдум щодо подальшого членства в Європейському Союзі. Уряд Угорщини трактує дії Києва як намагання зірвати легітимну ініціативу, що має вирішальне значення для суверенітету країни.

Більше того, під час згаданого засідання Ради оборони пролунали твердження про те, що українська сторона не лише відновила контакти з низкою угорських політичних акторів, а й нібито організувала провокацію проти військових формувань Угорщини за участі місцевої опозиції. Така динаміка, на думку Орбана, створює реальну загрозу національній безпеці та потребує негайної реакції з боку державних інституцій.

«Ми фіксуємо ознаки зовнішнього втручання у внутрішню політику країни з використанням місцевих політичних сил як інструментів впливу. Цього не було навіть у найбільш напружені періоди новітньої історії», — підкреслив Орбан.

Він також акцентував, що спецслужби Угорщини приведені в повну бойову готовність, аби дати гідну відповідь на потенційні подальші загрози. За словами прем’єра, держава продовжить курс на суверенну політику, включаючи проведення національного референдуму, попри тиск з боку як Брюсселя, так і Києва.

Тим часом Зеленський виключив одного з генералів зі своєї ставки.