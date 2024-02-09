Политика

Коли Росія може напасти на НАТО: в Міноборони Данії озвучили терміни

Росія може розпочати війну з НАТО протягом трьох-п'яти років.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2024
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Справа в тому, що можливості РФ з виробництва зброї суттєво зросли.

Таку заяву зробив глава Міністерства оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Jyllands-Posten.

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«Не можна виключати, що протягом трьох-п’яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз», — заявив він.

Водночас він наголосив, що Данія має підготуватись до можливої війни, щоб дати відповідь.

Варто нагадати, що раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який момент, включаючи початок війни.

Його заява прозвучала на тлі затримки чи блокування військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв Залужному звання Героя України.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 9 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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