Спикер Латвии выступил в Раде на украинском

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12.01.2023 20:29

Укринформ

Спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс, выступая перед депутатами Верховной Рады Украины в Киеве, отметил, что СССР окончательно разваливается именно сейчас, вопреки желанию президента рф восстановить его, для чего он и открыл военные «ворота ада». Долг всего цивилизованного мира – закрыть их.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Сейма Латвии.

«На самом деле Советский Союз окончательно по-настоящему разваливается именно сейчас. Он рушится на наших глазах на полях сражений Украины и в наших сердцах – геополитически и человечески», — сказал Смилтенс.

Он отметил, что Советский Союз разваливается в символическое время, именно на сотую годовщину его создания. По словам спикера Сейма, кровожадный диктатор россии собирался возродить СССР в еще более отталкивающей форме, открыв «ворота ада» на земле Украины. «Долг всего цивилизованного мира общими усилиями закрыть эти ворота… Весь цивилизованный мир сейчас обязан доказать, что миром правит сила закона, а не право силы! Пусть зло не смеет вновь родиться!», — сказал Смилтенс, подчеркнув, что Латвия однозначно выступает за международную изоляцию россии, усиление режима санкций и привлечение россии к ответственности.

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Он подчеркнул, что уже в первые дни российской агрессии народ Латвии пожертвовал первые миллионы евро помощи, которая продолжается и сейчас. «Наш народ гордится тем, что помогает вам как здесь, так и создавая ощущение дома для тысяч ваших соотечественников, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и найти убежище на нашей земле», – сказал глава Сейма.

Он обратился к депутатам с трибуны Верховной Рады на украинском языке, выразив уважение к нему, а также к украинцам, которые, прибыв в Латвию, изучают латышский язык с первого дня.

Смилтенс отдельно упомянул о широкой солидарности и вовлечении латвийского народа в поддержку Украины. «Каждый день посылаются грузы помощи из Латвии. Речь идет не только о политике или международных отношениях. Речь идет о чем-то гораздо более важном. О том, что идет из сердец людей, из основ человечества. О том, что свидетельствует о глубоко укоренившихся общих ценностях, чтобы знать, что хорошо, а что плохо, где правда, а где ложь. И в Латвии это знают», – поделился Смилтенс.

Он заверил, что политическая, военная, финансовая и гуманитарная поддержка Латвии будет продолжаться. «Независимо от того, сколько это стоит, и сколько времени это займет. Мы с нашими партнерами говорим одним, четким и решительным голосом – мы не устанем», – подчеркнул Глава Сейма.

Он уверен, что в Европе «рядом с флагами других государств гордо будет развеваться флаг независимой, преуспевающей Украины, которая уже стала мировым символом свободы и мужества». «Вы уже заслужили свое место в Европе, которая будет свободной, сильной, единой и безопасной», — подчеркнул Смилтенс.

Делегация во главе со спикером Сейма прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку и солидарность украинскому народу. В начале визита Глава Сейма также встретился с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В столице Украины также запланированы встречи с другими чиновниками Украины.

Во время визита в Украину Эдвардса Смилтенса сопровождают глава Комиссии иностранных дел Сейма Рихардс Колс, председатель Комиссии по вопросам обороны, внутренних дел и предупреждение коррупции Раймондс Бергманис, председатель Комиссии по делам Европы Андрис Спрудс, а также глава группы депутатов Сейма содействия сотрудничеству с украинским Парламентом Янис Скрастиньш.

Фото: www.tvnet.lv

По материалам: Укринформ