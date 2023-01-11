Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина – СМИ

10.01.2023 22:02

Укринформ

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины народных депутатов от бывшей партии ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, а также экс-нардепа Андрея Деркача.

Об этом сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на источники, передает Укринформ.

Согласно опубликованному ЛБ фото указа главы государства, Зеленский лишил украинского гражданства Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука.

Фото: «Левый берег»

Официально документ на данный момент не опубликован.

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Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ (МП).

По материалам: Укринформ