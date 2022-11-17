Маркарова не видит риска потери в Конгрессе США двухпартийной поддержки помощи для Украины

17.11.2022 18:10

Укринформ

Посол Украины в США Оксана Маркарова не видит риска потери мощной двухпартийной поддержки в вопросах предоставления Украине помощи в сфере безопасности оединенными Штатами после промежуточных выборов в Конгресс США.

Об этом Маркарова заявила в ходе онлайн-диалога с академическим сообществом Львовской политехники в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"В вопросах помощи в сфере безопасности у нас никогда не было больших разногласий и ранее. Этот вопрос всегда имел очень четкую двухпартийную поддержку, и то, что мы слышим сейчас от конгрессменов и сенаторов, которые были переизбраны и продолжат работать, и от новых, с которыми мы уже сейчас начинаем активные контакты, я не вижу рисков относительно сохранения такой мощной двухпартийной поддержки", — сказала посол Украины.

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Она добавила, что это потребует много работы и постоянной вовлеченности. В то же время, Маркарова отметила, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам США, их принципам и ценностям, а также оценкам рисков того, что победа россии в войне будет угрозой для всех демократий.

"И если уж совсем прагматично говорить, то гораздо дешевле помочь нам победить россию, пока это еще в Украине, чем если, не дай Бог, эта война перебросится в другие страны. Тогда придется не только предоставлять помощь вооружением, но и прямую военную – присылать мужчин и женщин воевать за других членов НАТО. Нам не нужны, как говорится, boots on the ground, нам нужна максимальная помощь с вооружением и финансами, чтобы мы победили", — резюмировала посол Украины.

Как сообщалось, промежуточные выборы в Конгресс США прошли 8 ноября. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената на следующие шесть лет.

По предварительным итогам голосования, Республиканская партия пока имеет больше мест в Палате представителей, чем Демократическая. В Сенате наблюдается баланс сил.

По материалам: Укринформ