Украина ждет решения ООН относительно компенсаций уже на следующей неделе — Минюст

10.11.2022 03:11

Укринформ

Уже на следующей неделе Украина ждет решения ООН о механизме компенсации Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией рф.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Фейсбуке.

“Ждем принципиального решения ООН о компенсациях уже на следующей неделе. Мы понимаем, что в Совете Безопасности ООН эту идею не утвердить, ведь там, где россия имеет право вето, не существует никакой безопасности. Поэтому мы избрали способ получить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН. Такой документ носит рекомендательный характер, но чем больше стран его поддержат, тем более весомым он будет. Это демонстрация отношения мировой общественности и мы ждем, что решение будет справедливым!”, — отметила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

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Она добавила, что сессия ООН начнется уже в следующий понедельник в 17:00 по Киеву.

Отмечается, что проект резолюции «Содействие правовой защите и репарациям Украины» разработан рабочей группой и предложен украинской стороной. Он предусматривает признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма. Его цель — возмещение ущерба и вреда физическим и юридическим лицам, понесшим потери в результате российского вторжения в Украину.

Кроме того, этот механизм будет предусматривать выплату компенсаций жертвам войны, родственникам погибших, тем, кто подвергся пыткам и сексуальному насилию, пленным и т.д.

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Также позволит получать компенсации за ущерб, причиненный имуществу различных форм собственности, а также экологии. Предусматривается, что финансирование решений о выплате компенсаций будет осуществляться благодаря арестованным активам рф за рубежом. Речь идет по меньшей мере 300 млрд долларов.

В Минюсте напоминают, что после начала полномасштабного вторжения Генеральная Ассамблея ООН уже несколько раз выражала свою поддержку Украине и осуждала действия россии. В последний раз это было 12 октября, когда 143 из 193 государств-членов ООН осудили незаконные «референдумы» на оккупированных территориях Украины.

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Как сообщалось, на 14 ноября 2022 года запланирована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного вооруженной агрессией рф.

По материалам: Укринформ