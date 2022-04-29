Глава МИД Франции решительно осудил вчерашние ракетные удары россии по Киеву

29.04.2022 14:59

Укринформ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан решительно осудил вчерашние ракетные удары россии по Киеву.

Об этом он написал в своем Твиттере, передает Укринформ.

“Я решительно осуждаю неизбирательные удары российских войск по Киеву минувшей ночью. Полная солидарность с украинским народом, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, которые были вчера рядом”, — написал Ле Дриан.

Как сообщал Укринформ, 28 апреля россияне снова атаковали столицу Украины ракетами – два попадания зафиксированы в Шевченковском районе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что, обстреляв Киев ракетами во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, россия еще раз продемонстрировала свое отношение к Европе и миру.

Фото: МЕАЕ

По материалам: Укринформ