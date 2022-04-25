Зеленский передал Блинкену и Остину план действий по усилению санкций против россии

Зеленский передал Блинкену и Остину план действий по усилению санкций против россии

25.04.2022 09:35

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином оборонную помощь и финансовую поддержку Украины, усиление санкционной политики против российской федерации, а также гарантии безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства, передаёт Укринформ.

Отмечается, что встреча Зеленского с американскими чиновниками состоялась во время их визита в Украину.

Так, в начале переговоров Президент Украины подчеркнул важность посещения Киева Блинкеном и Остином в ответственный и важный момент для Украинского государства.

"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем", — подчеркнул Зеленский.

Он обсудил с делегацией США приоритетные для Украинского государства вопросы – оборонную помощь, усиление санкционной политики против россии, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Президент отметил, что уже предоставленная Соединенными Штатами Америки оборонная поддержка на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

Читайте также: Возвращение дипломатов и $322 миллиона помощи – о чем говорили Блинкен и Остин с Зеленским

По словам Зеленского, такое содействие уже помогает вывести украинские оборонные способности на качественно новый уровень, что крайне важно для защитников и защитниц, которые защищают украинскую землю на передовой.

Отдельное внимание во время встречи уделили санкционной политике, которая и в дальнейшем должна усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора. "Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров», — подчеркнул Зеленский и передал американской стороне План действий по усилению санкций против российской федерации, разработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Читайте также: МВФ поддерживает стратегию Украины по скорейшему экономическому восстановлению

В свою очередь, обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для дальнейшего восстановления государства, глава государства отметил важность расширения Соединенными Штатами Америки возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украинского государства.

Как сообщалось, Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Министр обороны США Ллойд Остин прибыли с визитом в Украину 24 апреля.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ