Законопроект, позволяющий запретить 15 партий, может быть принят в первом чтении

Законопроект, позволяющий запретить 15 партий, может быть принят в первом чтении

06.04.2022 21:47

Укринформ

На этой неделе заседания ВР не будут проводиться.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает корреспондент Укринформа.

"Из-за того, что список законопроектов (для рассмотрения – ред.) еще формируется, на этой неделе у нас не будет заседания. Будет, скорее всего, на следующей недели", — сказал Корниенко.

Говоря о законопроектах, которые должен рассмотреть парламент, он подчеркнул, что есть блок экономических, военных вопросов. Многие законопроекты должны быть рассмотрены в первом чтении, в том числе и такие, к которым приковано внимание общества.

"(Законопроект) о запрете политических партий, который позволит Минюсту быстрее и эффективнее выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете 15 партий. Также законопроект, касающийся военных вопросов и, конечно, социальных", — сказал Корниенко.

По его словам, депутаты будут "точно принимать" постановление об обращении о признании геноцидом массовых убийств гражданских граждан российскими войсками. "Там очень тонкие вещи с формулировкой. Очень мало стран пока называют это геноцидом, и тем более очень мало парламентов к нам присоединились", — заметил Корниенко, добавив, что юристы уточняют формулировку.

Кроме того, парламент на следующем заседании рассмотрит законопроекты по текущим запросам разных министерств. "Там есть и изменения в трудовое законодательство, и медицинские закупки", — сказал первый вице-спикер.

Как сообщалось, 24 февраля президент рф владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ