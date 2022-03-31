На изменения в Конституцию о курсе в НАТО может уйти год — Арахамия

На изменения в Конституцию о курсе в НАТО может уйти год — Арахамия

31.03.2022 02:39

Укринформ

Если украинский народ на референдуме примет решение о необходимости внесения изменений в Конституцию о курсе страны в НАТО, на это может уйти год

Об этом глава украинской переговорной делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Я считаю, что не меньше, чем год процедура, учитывая наши парламентские реалии и так далее. А за этот год мы должны восстанавливать уже наше государство. Такой чувствительный вопрос, что здесь точно не нужно применять лазейки в нашем законодательстве. Я считаю, что это должен быть полностью определенный выбор украинцев, а не политиков», — сказал Арахамия.

Он подчеркнул: если Украина будет рассматривать вопрос о полностью нейтральном статусе, нужно будет менять Основной Закон.

«Мы не хотим даже брать на себя как политики такой выбор. Это должно сделать украинский народ путем общенационального референдума. А если вы помните процедуру, то там 3 млн. подписей нужно собрать и потом зарегистрировать. То есть, это большая процедура, которая не может быть на не мирной территории… если референдум проголосован, тогда мы вносим изменения в Конституцию», — сказал Арахамия и добавил, что этот процесс точно не быстрый.

По его словам, пока Украина требует вывести вражеские войска со своей территории. После того, как будут отведены войска россии на позиции, которые они занимали 23 февраля, произойдет временное применение договора, который должен быть подписан. Ведь стороны должны будут ратифицировать этот документ в своих парламентах, а на это тоже нужно время.

Как сообщалось, 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров между украинской и российской делегацией. После него украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению российско-украинской войны, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

По материалам: Укринформ