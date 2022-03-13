Зеленский попросил премьера Израиля помочь в освобождении мэра Мелитополя

12.03.2022 23:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой помочь в освобождении захваченного городского головы Мелитополя Ивана Федорова и местных общественных деятелей.

Об этом Зеленский сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Продолжил диалог с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Говорили об агрессии со стороны рф и перспективах мирных переговоров. Необходимо прекратить репрессии против мирного населения: попросил способствовать в освобождении плененного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей", — отметил глава государства.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром 🇮🇱 @naftalibennett. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2022

Ранее Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами сообщил, что позвонил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Польши Анджею Дуде и попросил поговорить с путиным об освобождении Ивана Федорова.

Как сообщал Укринформ, 11 марта группа вооруженных российских военных похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова. Захватчики заявили, что его задержали "правоохранители лнр", ему инкриминируют "финансирование терроризма".

По словам Президента Владимира Зеленского, предположительно, Федорова пытают и заставляют на видео заявить о поддержке "русского мира".

12 марта на место мэра оккупанты "назначили" депутата городского совета от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко.

По материалам: Укринформ