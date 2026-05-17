Ольга Мартиновська більше не суддя «МайстерШеф»: що відомо про зміни на шоу

Ольга Мартиновська не увійде до складу суддів нового сезону кулінарного реаліті «МайстерШеф: Професіонали». Для глядачів це помітна зміна, адже шеф-кухарка багато років асоціювалася саме із суддівським кріслом проєкту. Про це повідомляє «ПЛ».

У новому сезоні вона не зникає з шоу, а переходить в інший формат роботи — стане ведучою. Суддівський склад також оновлять: оцінювати професійних кухарів будуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Алекс Якутов. Прем’єра нового сезону очікується восени, а зміни вже активно обговорюють шанувальники кулінарного шоу.

Що змінилося у «МайстерШеф: Професіонали»

Головна зміна нового сезону полягає в тому, що Ольга Мартиновська більше не буде однією із суддів. Вона залишиться частиною проєкту, але тепер виконуватиме роль ведучої. Це може змінити динаміку шоу, адже ведуча не лише представляє випробування, а й допомагає глядачам краще відчувати атмосферу кухні. Для самого формату «Професіоналів» це важливо, бо учасниками є не аматори, а кухарі з досвідом, які потребують іншого темпу та подачі. Фактично Мартиновська переходить із позиції оцінювання у позицію людини, яка супроводжує глядача крізь кулінарну боротьбу.

Що змінюється Як було раніше Як буде в новому сезоні Роль Ольги Мартиновської суддя проєкту ведуча шоу Суддівський склад Мартиновська, Ярославський, Хіменес-Браво Хіменес-Браво, Ярославський, Алекс Якутов Формат участі Ольги оцінювала страви супроводжуватиме перебіг шоу Учасники професійні кухарі професійні кухарі Прем’єра попередні сезони очікується восени

Хто судитиме професійних кухарів

У новому сезоні суддівські місця займуть Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Алекс Якутов. Для глядачів це означає появу нового балансу в оцінюванні страв, техніки та поведінки учасників на кухні. Ектор Хіменес-Браво залишається одним із найупізнаваніших облич проєкту, а Володимир Ярославський добре знайомий аудиторії за попередніми сезонами. Алекс Якутов відомий глядачам за кулінарними проєктами, зокрема «На ножах» і «Пекельна кухня», тому його поява може додати більше жорсткої професійної оцінки. Такий склад суддів може зробити сезон більш динамічним, особливо якщо конкурси будуть орієнтовані на високий рівень майстерності.

Чому роль ведучої може бути важливою

Поява ведучої у «МайстерШеф: Професіонали» може стати не просто косметичною зміною, а новим елементом структури шоу. Ведуча може пояснювати правила, підтримувати напругу між етапами, коментувати перебіг конкурсів і допомагати глядачам краще розуміти логіку випробувань. Для Ольги Мартиновської така роль виглядає природною, адже вона добре знає кухню проєкту, учасницький тиск і специфіку професійних кулінарних змагань. Її досвід суддівства може допомогти не втратити експертність навіть у новому статусі. Водночас глядачі зможуть побачити її з іншого боку — не лише як людину, що оцінює, а як провідницю всередині сезону.

Як можуть відреагувати шанувальники

Зміна ролі Ольги Мартиновської може викликати різну реакцію аудиторії. Частина глядачів звикла бачити її саме у складі журі й може спершу сприйняти оновлення неоднозначно. Інші, навпаки, оцінять те, що Мартиновська залишається в кадрі та не залишає проєкт повністю. Для телешоу такі перестановки часто стають способом освіжити формат і привернути додаткову увагу до нового сезону. Якщо роль ведучої буде органічною, зміна може спрацювати на користь проєкту й додати шоу нової інтонації.

Чим особливий формат «Професіонали»

«МайстерШеф: Професіонали» відрізняється від звичайного сезону тим, що на кухню приходять люди з кулінарним досвідом. Вони вже знають базові техніки, розуміють роботу з продуктами та мають власний стиль. Саме тому випробування для них зазвичай складніші, а вимоги суддів — вищі. Тут важливо не просто приготувати смачну страву, а показати професійну логіку, швидкість, чистоту процесу та вміння працювати під тиском. У такому форматі помилка коштує дорожче, бо глядачі й судді очікують від учасників не аматорського натхнення, а зрілої кулінарної майстерності.

У новому сезоні глядачам варто звернути увагу на кілька моментів:

як Ольга Мартиновська впорається з роллю ведучої;

яку динаміку створить оновлений склад суддів;

чи стане Алекс Якутов жорстким критиком для професійних кухарів;

як зміниться подача конкурсів і комунікація з учасниками;

чи збереже сезон звичну напругу «МайстерШефа»;

які кулінарні завдання отримають професіонали.

Коли чекати новий сезон

Новий сезон «МайстерШеф: Професіонали» має вийти восени. Точна дата ефіру може бути оголошена ближче до прем’єри, коли канал представить повну промокампанію та деталі сезону. Уже зараз інтерес до шоу зростає саме через зміну ролей і оновлення суддівського складу. Для проєкту це шанс повернути увагу глядачів і показати знайомий формат у трохи іншому ритмі. Якщо творці збережуть сильні кулінарні випробування та додадуть нову драматургію через роль ведучої, сезон може стати одним із найбільш обговорюваних.

Також актуальним може бути питання про те, як приготувати смачний холодник.