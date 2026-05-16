Фінал Євробачення-2026 16 травня: де дивитися онлайн та як голосувати

Фінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня у Відні. Головне шоу 70-го Пісенного конкурсу пройде на арені Wiener Stadthalle й розпочнеться о 21:00 за центральноєвропейським часом, тобто о 22:00 за Києвом. Офіційна інформація про конкурс доступна на сайті Eurovision.tv. Про це повідомляє «ПЛ».

Для українських глядачів основними майданчиками стануть платформи Суспільного. Перед ефіром заплановане передшоу о 21:00, а сама пряма трансляція фіналу стартує о 22:00. Україна виступить у фіналі під номером 7: LELÉKA виконає пісню «Ridnym».

Де дивитися Євробачення-2026 в Україні

Для України головним офіційним мовником є Суспільне. Саме його платформи варто використовувати для перегляду фіналу з українським коментарем, новинами про виступ України та доступом до перевірених матеріалів.

Де дивитися Євробачення-2026:

телеканал Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення;

сторінка трансляції Наживо;

цифрові платформи Суспільного;

Радіо Промінь;

YouTube-канал Євробачення Україна у форматі трансляції з коментаторської.

Суспільне також повідомляло про переклад жестовою мовою для телевізійного й диджитал-ефіру конкурсу. Це важливо для глядачів, яким потрібен доступний формат перегляду.

Офіційний ефір зменшує ризик технічних збоїв, випадкових затримок і некоректних посилань, які часто з’являються перед великими трансляціями.

Як дивитися фінал онлайн без зайвого пошуку

Євробачення-2026 пряма трансляція буде доступна через офіційні платформи конкурсу, національних мовників і канали Суспільного. Міжнародні глядачі можуть орієнтуватися на Eurovision.tv та офіційний YouTube-канал Eurovision, якщо ефір відкритий у їхньому регіоні.

Щоб не втратити початок фіналу, варто підготувати перегляд за кілька хвилин до старту:

Відкрити офіційне джерело трансляції. Перевірити звук і якість відео. Підключити телевізор, ноутбук або смартфон до стабільного інтернету. Зберегти запасне посилання на іншу офіційну платформу. Окремо відкрити сторінку голосування, якщо планується підтримати фаворита.

Піратські плеєри й випадкові трансляції в соцмережах не потрібні: офіційні майданчики дають легальний ефір і коректний таймінг шоу.

Україна у фіналі Євробачення-2026

У фіналі конкурсу виступлять 25 країн. До списку фіналістів входять учасники, які пройшли півфінали, країна-господарка Австрія та автоматичні фіналісти.

Україна виступить сьомою. Представник України LELÉKA виконає композицію «Ridnym», яка вже стала однією з головних тем українського обговорення перед фіналом.

Фінальне шоу матиме кілька частин:

відкриття ефіру;

представлення учасників;

25 конкурсних виступів;

інтервал-акти;

голосування глядачів;

оцінки національних журі;

оголошення переможця;

повторний виступ переможної пісні.

Коли фінал Євробачення 2026 — 16 травня, 22:00 за Києвом. Саме цей час варто вказувати в нагадуваннях і календарі, якщо планується дивитися прямий ефір.

Як голосувати у фіналі

Голосування відкриють після завершення всіх конкурсних виступів. Офіційні способи залежать від країни перебування глядача: телефон, SMS або онлайн-сервіс esc.vote.

Як голосувати на Євробаченні 2026:

Дочекатися оголошення про старт голосування в ефірі. Обрати учасника, якого потрібно підтримати. Скористатися способом голосування, доступним у країні. Перевірити підтвердження, якщо голосування проходить онлайн. Пам’ятати, що за представника своєї країни зазвичай голосувати не можна.

Глядачі з країн, які не беруть участі в конкурсі, можуть голосувати у форматі Rest of the World. Такі голоси формують окремий блок балів у фінальних результатах.

Що підготувати перед переглядом

Фінал Євробачення триває кілька годин, тому краще не залишати підготовку на останні хвилини. Це особливо актуально для тих, хто дивиться шоу компанією, планує голосувати або стежить саме за виступом України.

Перед ефіром варто підготувати:

стабільне інтернет-з’єднання;

заряджений телефон;

офіційне посилання на трансляцію;

запасний пристрій;

доступ до сторінки голосування;

список фіналістів;

навушники або колонку для якісного звуку.

Фінал у прямому ефірі краще дивитися з одного стабільного джерела, а не перемикатися між випадковими посиланнями під час виступів.

FAQ

Де дивитися фінал Євробачення-2026 онлайн?

В Україні фінал можна дивитися на платформах Суспільного: телеканалі Суспільне Культура, сайті Суспільне Євробачення, сторінці «Наживо», цифрових платформах мовника та слухати на Радіо Промінь.

О котрій починається фінал Євробачення-2026?

Основна трансляція гранд-фіналу стартує 16 травня о 22:00 за Києвом. Передшоу Суспільного розпочнеться о 21:00.

Де проходить Євробачення-2026?

Євробачення-2026 проходить у Відні. Фінал приймає арена Wiener Stadthalle.

Коли виступить Україна у фіналі?

Україна виступить під номером 7. LELÉKA виконає пісню «Ridnym».

Чи можна дивитися фінал Євробачення-2026 безкоштовно?

Так, офіційні трансляції доступні безкоштовно через платформи суспільних мовників і міжнародні канали конкурсу, якщо доступ не обмежений у конкретному регіоні.

Коли відкриється голосування?

Голосування відкриють після завершення всіх 25 конкурсних виступів. Точний момент оголосять ведучі під час прямого ефіру.

