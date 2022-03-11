Зеленский выступит в парламенте Канады 15 марта

11.03.2022 08:42

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе – во вторник, 15 марта, обратится к канадскому парламенту.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом говорится в письме представителя правительства в канадском парламенте, направленном на имя спикера парламента, и поддержанном лидерами трех других парламентских партий.

"Это станет возможностью для канадцев услышать непосредственно от президента Зеленского о неотложной и тяжелой ситуации, в которой оказались украинцы", — говорится в письме, текстом которого располагает Укринформ.

Отмечается, что перед обращением Зеленского со вступительным словом выступит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. После выступления главы Украины с трибуны парламента будут говорить спикеры обеих палат, а также лидеры всех партий.

Обращение Зеленского запланировано на 15 марта в 11:15 по оттавскому времени (18:15 по киевскому).

Напомним: предложение выступить в канадском парламенте Владимиру Зеленскому сделал лично Джастин Трюдо.

По материалам: Укринформ