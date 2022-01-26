Политика

Мы готовимся к худшему сценарию – украинский посол в Польше об агрессии РФ

Андрей Дещица высказал свое мнение.

Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
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Warszawa, 23.06.2020. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca podczas podczas konferencji prasowej po XII Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, 23 bm. w Sejmie w Warszawie. Tematem rozmów by³y m.in. dzia³ania podejmowane na szczeblu parlamentarnym w zwi¹zku z trwaj¹c¹ pandemi¹ koronawirusa. W zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ obrady mia³y charakter wideokonferencji. (mr) PAP/Mateusz Marek

Мы готовы к худшему развитию событий, в том числе к возможному военному вторжению России, но пытаемся убедить общественность в том, что паниковать не нужно. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Мы постоянно говорим о том, что готовы к развитию наихудшей ситуации, в том числе к возможному военному вторжению в Россию», — сказал Дещица в эфире TVN24.

Он также подчеркнул, что украинские власти «пытаются успокоить общественность, что паниковать действительно не нужно», пишет Первая Лента.

«Потому что мы уже 8 лет воюем с Россией, и ситуация на российско-украинской границе по численности российских военнослужащих примерно такая же, как и в апреле прошлого года», — сказал он.

Учитывая, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сценарий нападения России на Украину в ближайшее время маловероятен, в том числе маловероятен после Олимпийских игр в Пекине, Дещица ответил: «Да, но мы должны быть готовы для любого возможного развития (ситуации)». 

Он также указал на продолжающиеся дипломатические переговоры «на достаточно высоком уровне». «Мы ожидаем, что во время этих переговоров, пока открыты дипломатические каналы, вторжения не будет», — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Польша готова оказать Украине посильную помощь.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 11 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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