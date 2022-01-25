Польша готова оказать Украине посильную помощь – польский дипломат

Заместитель главы польской дипломатии Павел Яблонски заявил в понедельник в Брюсселе, что украинские партнеры не сомневаются в том, что Польша готова оказать им любую помощь. Речь идет среди прочего о поставках оборудования для Киева.

— Я хотел бы сказать еще немного, но вопросы оборонного сотрудничества, в том числе и в области техники, — это вопросы, которые не всегда могут быть раскрыты для общественности. Они охватываются определенными пунктами. Могу сказать одно: наши украинские партнеры сегодня не сомневаются в том, что Польша готова оказать им посильную помощь. И это все, что я могу сказать об этом сегодня, — сказал Яблонски после встречи министров иностранных дел ЕС, пишет Первая Лента со ссылкой на польские СМИ.

После встречи министров иностранных дел ЕС Павел Яблонский, заместитель главы МИД Польши, также заявил, что «Польша пока не планирует эвакуировать свои дипломатические миссии из Украины».

— Эвакуация польских дипмиссий из Украины в настоящее время не планируется. На данный момент мы не видим такой необходимости. Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией. Потому что ситуация может быть динамичной. Подавляющее большинство стран разделяют оценку Польши, — сказал Яблонски.

При этом он добавил, что «угроза безопасности в Европе, по крайней мере, в нашей части Европы, непосредственно у границ Евросоюза, является самой большой за несколько десятилетий».

Ранее мы сообщали, что Великобритания начала эвакуировать сотрудников своего посольства в Украине.