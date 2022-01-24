Байден и Путин «поделили» Украину: возможен раскол страны

В последние дни все больше появляется информации о том, что Российская Федерация пойдет в наступление на Украину и полномасштабных военных действий не избежать.

Все больше западноевропейских экспертов и политиков считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя будет договориться и Украину ждут тяжелые времена. Источник считает, что нельзя рассматривать различных вариантов развития событий, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

Источник пишет, что Кейс с нагнетанием ситуации вокруг Украины, запустил слух в кулуарах, что американский президент Джо Байден и Владимир Путин на личной встрече в Женеве «поделили» Украину.

«Возможно будет раскол страны и появится что-то новое. Сейчас слухов слишком много, но реально мы все поймём в феврале», — пишет паблик.

«Мир быстро меняется, посмотрите на Афганистан и Талибов, которые ещё недавно были террористами, а теперь это официальная власть», — добавляет источник.

Ранее мы сообщали, что США в обязательном порядке вывозят членов семей госслужащих посольства в Украине.