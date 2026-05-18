Найкращі знижки в АТБ з 18 по 24 травня: вигідні пропозиції для заощадження

Знижки в АТБ з 18 по 24 травня можуть стати хорошою можливістю для тих, хто планує закупитися продуктами, побутовими товарами та базовими позиціями для дому.

Про це повідомляє «ПЛ».

На офіційній сторінці акційної газети АТБ на момент перевірки були представлені пропозиції, що частково охоплюють цей період, зокрема каталоги «Весняні знижки» з 13 по 19 травня та «Акція 7 днів» з 14 по 20 травня.

Це означає, що покупцям варто уважно перевіряти терміни дії кожної конкретної пропозиції, адже частина товарів може мати окремий період знижки. Найбільший інтерес зазвичай викликають продукти щоденного попиту: молоко, крупи, м’ясо, кава, чай, побутова хімія та солодощі. Головне правило економної покупки — не брати все зі знижкою, а обирати лише те, що справді потрібно.

На що звернути увагу покупцям

Перед походом до магазину бажано скласти короткий список покупок, щоб не витрачати гроші на імпульсивні товари. Акційні цінники часто виглядають привабливо, але реальна економія з’являється лише тоді, коли покупець порівнює ціну, об’єм, термін придатності та власні потреби.

Особливо уважними варто бути з товарами короткого зберігання, адже велика упаковка може виявитися невигідною, якщо її не встигнуть використати. Вигідними зазвичай бувають знижки на бакалію, засоби для прання, консерви, каву, чай і товари власних торгових марок. Якщо акція діє лише до 19 або 20 травня, покупку краще не відкладати до кінця тижня.

Як не переплатити під час акцій

Покупцям варто перевіряти не тільки великий акційний цінник, а й дрібні умови біля нього. Іноді знижка діє на конкретний смак, об’єм, фасування або лише за наявності певної картки чи додаткової умови. Також варто порівнювати ціну за кілограм, літр або штуку, бо менша упаковка зі знижкою не завжди вигідніша за більшу без акції.

У період з 18 по 24 травня краще планувати покупки на кілька днів наперед, адже частина актуальних акцій може завершитися ще до середини тижня. Найкраща знижка — це та, яка зменшує витрати, а не збільшує чек.

Для зручності перед походом в АТБ можна скористатися простим підходом. Він допоможе швидко відсіяти зайві покупки та зосередитися на справді вигідних позиціях. Особливо це корисно для сімей, які купують продукти одразу на кілька днів. Такий метод також дозволяє краще контролювати бюджет. Перед покупкою варто:

перевірити актуальну акційну газету;

скласти список потрібних товарів;

порівняти ціну за одиницю ваги або об’єму;

не купувати продукти короткого терміну «про запас»;

перевірити чек одразу після оплати.

Кому найбільше підійдуть знижки тижня

Акції АТБ на 18–24 травня будуть особливо корисними для тих, хто планує базові закупи для дому. Це можуть бути родини з дітьми, люди, які готують вдома, студенти, пенсіонери та покупці, які звикли контролювати витрати.

Найкраще робити акцент на універсальних товарах, які точно будуть використані найближчим часом. Якщо ціна на улюблений продукт справді нижча, можна взяти кілька одиниць, але без надмірного запасу. Уважність до деталей допоможе перетворити звичайний похід до магазину на реальну економію.

