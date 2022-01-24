Война близко — США в обязательном порядке вывозят членов семей госслужащих посольства в Украине

С сегодняшнего дня, 24 января, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США, которые работают в Украине. При этом, члены семей госслужащих из посольства в Киеве должны это сделать в принудительном порядке.

Согласно решению, госслужащим разрешили покинуть Украину, если они этого хотят. Для них выезд не обязателен, в отличие от их семей. При этом эту ситуация США пересмотрят через 30 дней, пишет Первая Лента со ссылкой на посольство США в Украине.

Причиной для отъезда названа угроза военных действий со стороны России. В отличие от семей самим дипломатам дали разрешение на добровольный («санкционированный») отъезд, оставляя это по их усмотрению.

Отмечается, что не основные сотрудники посольства могут вылететь из Украины в США за государственный счет. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рекомендует всем находящимся в Украине гражданам США уехать из страны, используя доступные виды транспорта.

Ранее мы сообщали, что США готовы немедленно ввести санкции против РФ, в случае нападения на Украину.